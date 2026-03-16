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La obra sobre Édith Piaf con más de un millón de espectadores aterriza en A Coruña: "Es un viaje por el mundo sin jet lag"

La gira española de Piaf! The Show comienza el día 18 de marzo en el Teatro Colón. La actriz Nathalie Lermitte interpreta a la cantante francesa en un montaje ambientado en París con himnos como La Vie en rose

Nathalie Lermitte en el espectáculo 'Piaf! The Show'.

Nathalie Lermitte en el espectáculo 'Piaf! The Show'. / LOC

Nico Carreira

A Coruña

El espectáculo Piaf! The Show comienza su gira por España en A Coruña el día 18 de marzo en el Teatro Colón. El show coincide con el 110 aniversario de la cantante francesa Édith Piaf. La producción continuará su recorrido con paradas en Vigo, Gijón, San Sebastián, Zaragoza y Madrid.

Gil Marsalla dirige el montaje y Nathalie Lermitte interpreta a Piaf en una obra con más de 1.000 representaciones en más de 50 países. En total, Piaf! The Show acumula un millón de espectadores. El espectáculo recrea el universo de la cantante francesa en París a mediados de siglo XX.

"Es como un viaje a través de la energía y la atmósfera de París. Un viaje por el mundo sin jet lag. Todas las canciones están llenas de emoción. Edith Piaf es la estrella y las canciones también son, de alguna manera, las estrellas del espectáculo", explica Lermitte.

En escena, la actriz está acompañada por un pianista un acordeonista, batería y un contrabajista. El diseño de los escenarios remiten a calles de Montmartre o a la Sala Olympia. A nivel vocal, Lermitte evoca el característico timbre de Piaf.

"No pienso que esté interpretando al personaje. Ella es única. Todas las canciones de la obra son como una pequeña pieza de teatro de tres minutos. Yo aporto toda mi tristeza, mis lágrimas y mi alegría a lo que ocurre en ese momento", explica sobre las comparaciones.

Un vínculo de dos décadas

Nathalie Lermitte alcanzó éxito notable a los 18 años con su disco debut. El álbum vendió 400.000 copias y abrió el camino a la artista. Su vínculo con Édith Piaf fue tardío, pero duradero. "Este espectáculo es el cuarto que hago sobre su figura. Ella cambió mi vida", alega.

"Recuerdo perfectamente la primera vez que la escuché. Tenía cuatro años y fue un gran shock en mi interior. Estaba sola en la casa de mis padres y puse una canción llamada Les Blouses Blanches. Todo lo que recuerdo no es el significado de la canción, sino su fuerza. Hace mucho tiempo, un director me llamó para interpretarla. Fue hace 28 años. Al principio dije No porque era algo demasiado grande", recuerda Lermitte.

El montaje cuenta con las canciones más universales y reconocidas de Piaf. La Vie en rose, Non, je ne regrette rienHymne à l'amour o La Foule sonarán en el Teatro Colón como décadas atrás en las salas europeas de posguerra, aunque en voz de la actriz.

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"Cuando ella cantaba, era el momento más real. La verdad nunca muere. Fue un símbolo de fuerza en un mundo no muy feliz. Nació en la calle y llegó a la cima. Piaf era Piaf, con las cosas malas y las buenas. Cantaba así por todo lo que vivió, por su fe y su fe en la vida, en el amor, en sí misma. Todos pensaban que sería inmortal y murió muy joven", resuelve la actriz sobre la permanencia de Piaf en la memoria.

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