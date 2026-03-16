Porto Feria regresa al muelle de A Coruña con atracciones, artesanía y hamburguesas

El evento Porto Feria vuelve al muelle de Batería en A Coruña en su edición de 2026 con más atracciones, hostelería y mercado. Del 15 de marzo al 12 de abril, el público podrá encontrar una noria, coches de choque o el saltamontes en el puerto de la ciudad. El recinto también cuenta con un espacio reservado a la venta de artesanía.

Uno de los platos fuertes es la celebración de un Burguer Fest entre el 25 de marzo y el 6 de abril, coincidiendo con Semana Santa. Para adaptarse al público familiar, Porto Feria abrirá tanto mañanas como tardes en los días festivos escolares y fin de semana. En caso de los días laborables, solo lo hará de tarde.

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"Están siendo días de mucho montaje y trabajo, pero revalidamos la continuidad del Porto Feria. Está aquí un año más", afirma el empresario, Alfredo Camarero, vinculado al evento.