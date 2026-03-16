Primer día de los taxis de A Coruña en el aeropuerto de Alvedro: "Todos rodamos en la misma dirección"

La Xunta firmaba con los ayuntamientos de A Coruña y Culleredo el pasado 27 de febrero un convenio que autoriza a los taxis coruñeses a intervenir en el aeropuerto de Alvedro. Este lunes fue el primer día en el que se pone a prueba esta nueva asistencia: "Es un avance para prestar un mejor servicio en el propio aeropuerto", declara el presidente de Tele Taxi Coruña, Ricardo Villamisar. "Se trataba de dar una legalidad a un acuerdo tácito que ya teníamos antes", añade el secretario portavoz de la asociación de taxis de Culleredo, Ricardo Fariña.

Cinco taxistas coruñeses estaban de servicio en el primer día de la puesta en marcha del concierto. Sin embargo, Villamisar especifica que "este convenio de colaboración no implica que en todo momento tengan que estar los cinco taxis", variando su disponibilidad en función de la demanda. "El taxi no es un servicio regular como puede ser un autobús, que hace una línea fija y en determinado momento regresa al mismo punto", añade.

En este sentido, varios usuarios reportaron la falta de taxistas coruñeses disponibles en la parada del aeropuerto. "Han venido pocos taxis de los que correspondían, tanto de la bolsa de reserva como los del turno. Pero me imagino que poco a poco se irán animando", dice Fariña.

"Abrir el horizonte"

El presidente de Radio Taxi Coruña, Antonio Vázquez, confiesa que las asociaciones eran "un poco escépticas" con el convenio: "Tener que estar ahí en bolsa, sabiendo que a lo mejor no puedes cargar... Subir desde A Coruña, sobre todo a primera hora, que hay mucho tráfico y mucho trabajo ya en la ciudad, evidentemente es complicado que la gente suba a propósito. Porque nadie te garantiza tampoco que vas a cargar".

Aunque Vázquez considera el acuerdo "un buen punto de partida", estima que hay aspectos a mejorar: "A nosotros nos gustaría que fuera una parada como es cualquier otra; es decir, que tú llegas y te pones en una fila y sigues un orden". Aunque se adaptaron al sistema de trabajo de los de Culleredo, para Vázquez lo lógico es seguir el orden de llegada: "Si hay dos coches, estás de tercero. Si hay cinco coches, estás de sexto".

Explica la falta de taxistas coruñeses por este motivo: "No sabes a veces ni cómo te tienes que colocar. Hay gente que por ese motivo no acude. A lo mejor en un avión no cargas, te quedas de segundo, pero antes de que llegue el siguiente avión llegan más taxistas de Culleredo, entonces tienes que recolocarte y vuelves a tener otros diez delante".

Opina que, de cara al futuro, se debería "abrir el horizonte" y empezar a pensar "en el taxi como área metropolitana" para mejorar como sector. Dice que sería beneficioso para todos, "poniendo, lógicamente, unas normas, y dando prioridad al ayuntamiento del que sea cada uno".

La competencia de los VTC

Los vehículos de transporte con conductor (VTC) como Uber o Bolt, tienen vetado operar dentro de un término municipal, a excepción de que haya una regulación específica para ello. Aunque Villamisar desconoce el volumen de trabajo de estas empresas, indica que "no pueden hacer espera en el aeropuerto". Son servicios que se suelen contratar en el propio vuelo, señala, "pero lo que está claro es que la parada de taxis es para los propios taxis del ayuntamiento y, en este caso, para los de refuerzo de otro ayuntamiento, que es el de A Coruña, no para los VTC".

Fariña declara que los VTC hacen "unos 6 o 7 servicios por vuelo", pero encuentra la mayor competencia en trayectos externos al aeropuerto. Vázquez añade que, aunque sí nota este duelo con los VTC, es un "nicho de mercado" que es "el que de verdad es legal para ellos", por lo que estarían "en su total derecho".

Colaboración entre conductores

Villamisar no percibe que exista competitividad entre coruñeses y cullerdenses: "El aeropuerto está en el ayuntamiento de Culleredo, y cada ayuntamiento tiene sus propios taxis. Por tanto, hay que respetar la propia ley. Se han creado unos turnos, que era lo que queríamos los taxis de A Coruña. Al final, todos rodamos en la misma dirección". Reitera que la finalidad del acuerdo es "prestar un mejor servicio en momentos en los que coinciden dos vuelos que aterrizan con poca diferencia, para que la gente que viene en estos vuelos no tengan que esperar". También ha contribuido a "normalizar una situación en donde los taxis de A Coruña no subían en muchas ocasiones por miedo a ser sancionados".

Fariña comenta que para ellos es "un respaldo importante", en el sentido de que, en caso de haber una gran afluencia de aviones, de esta forma evitan "que haya una espera más grande". Anima a los taxistas coruñeses a "que se vengan a fortalecer este convenio", especialmente en las primeras horas de la mañana y las nocturnas, "que es cuando más falta hace".