"Podrías salir en Netflix y no lo sabes": una serie de época, protagonizada por Luis Tosar, busca figurantes en A Coruña

Varios carteles han aparecido este lunes en la plaza de Lugo de A Coruña, con frases como "podrías salir en Netflix y no lo sabes". En ellos puede verse un código QR con un formulario de inscripción para participar en una de las series que está preparando Vaca Films para la plataforma de contenidos estadounidense.

En el formulario se indica que se buscan actores y actrices para salir en una serie de época. Se pide gente con pelos naturales, canas, sin tintes; barbas, bigotes y pelos largos o con cortes que no sean actuales. En la ficha se indica que es importante indicar si se tiene tatuajes, así como adjuntar fotos de los mismos.

Para participar, además de los datos personales habituales, se pregunta el género, aficiones o habilidades, si se practican deportes y a qué nivel, si se tiene alguna característica física particular "como cicatrices, marcas en la piel, la ausencia de alguna pieza dental o de alguna parte del cuerpo", si se está dispuesto a cambiar el look, así como si se tiene carnet de conducir, entre otras preguntas. También se piden fotografías actuales o tallas de ropa y calzado.

Así es Lobo

Este casting se lleva a cabo por la empresa JP Castings, perteneciente a Vaca Films, que se encuentra grabando en estos momentos en Galicia una serie de época que lleva por título Lobo. Una gran producción de la empresa coruñesa dirigida por Javier Rodríguez Delgado y Alberto Marini, quien también se ha encargado del guion junto a Juan Galiñanes, que se basa en el caso real de Manuel Blanco Romasanta, un sastre itinerante que vivía en la Galicia rural del siglo XIX y que pasó a la historia como el primer asesino en serie documentado de España. La serie está protagonizada por dos actores gallegos de renombre, Luis Tosar y Tristán Ulloa.

Varios operarios mueven un carruaje de época en la compostelana Praza das Pratarías durante la grabación de la serie / Rodrigo Paz

Sin embargo, una de las partes más llamativas del caso que ahora se documenta no es precisamente que estemos ante el primer asesino en serie conocido en España, sino la leyenda que se esconde detrás de un suceso real en el que el acusado alegó, durante su defensa, ser un hombre lobo. De ahí el título de la ficción, un proyecto que ha recibido ayudas de la Xunta de Galicia a través de la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) y que todavía no cuenta con una fecha de estreno confirmada.

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Al formulario del casting puede accederse a través de este enlace.