Solicitan licencia para construir un edificio de 32 viviendas colaborativas en Xuxán
Está previsto que el proyecto esté finalizado en el primer semestre de 2029 y ya cuenta con lista de espera
La urbanización de Xuxán recibe una nueva solicitud para construir un edificio de cinco plantas de 32 viviendas “colaborativas” en una parcela de titularidad municipal. La cooperativa Outra Forma de Vivenda ha solicitado licencia para construir su primer proyecto denominado ‘As Lavandeiras’, que pretende “garantizar el acceso a una vivienda digna”, a un precio reducido, durante 50 años. Está previsto que el proyecto está finalizado en el primer semestre de 2029 y ya cuenta con lista de espera. Las viviendas tendrán entre uno y tres dormitorios, y el edificio dispondrá de un patio central con pasillos exteriores para favorecer la sociabilización entre los residentes, “sin renunciar a la privacidad y la adaptabilidad de las viviendas”, explican. Los residentes contarán con espacios comunitarios como cocina, comedor, lavandería, huertas en cubierta, espacios polivalentes y locales comerciales. Además, su diseño bioclimático aprovechará la orientación sur del edificio para minimizar el consumo energético.
Se trata de un edificio diseñado por la cooperativa de arquitectura y urbanismo Hábitat Social siguiendo criterios de sostenibilidad ambiental, eficiencia energética y accesibilidad, que aplicará el modelo de vivienda colaborativa en cesión de uso sobre una parcela de titularidad municipal. La adjudicación del derecho de superficie tendrá una duración de 50 años y al finalizar el plazo, la titularidad del inmueble pasará a ser municipal.
Creada en 2015, la cooperativa sin ánimo de lucro Outra Forma de Vivenda está formada por un grupo heterogéneo e intergeneracional de personas que trabajan de forma conjunta en la difusión de nuevos modelos de vivienda inclusivos y colaborativos. La mayor parte de las viviendas del proyecto ‘As Lavandeiras’ ya están asginadas, por lo que la cooperativa continúa buscando socios que quieran formar parte del proyecto o de futuras promociones.
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