Previsión del tiempo en A Coruña
Esta es la previsión del tiempo en A Coruña a 14 días
A Coruña se mantiene este martes en la influencia anticiclónica, con las altas presiones retirándose progresivamente hacia el este de la comunidad. MeteoGalicia pronostica una nueva jornada de tiempo seco con cielos despejados y nieblas matinales que se irán deshaciendo en las primeras horas. Las temperaturas experimentarán ligeros ascensos y el viento soplará del sureste, flojo en tierra, con intervalos moderados en el mar. Los termómetros ascenderán hasta los 22 grados en A Coruña y se quedarán en los 11 de mínima. En el litoral, la alerta naranja de este lunes descenderá a nivel amarillo, por mar combinada con oleaje de cuatro a cinco metros.
Miércoles 18
Se incrementarán las nubes y los cielos permanecerán cubiertos durante toda la jornada. En el mar, continuará el aviso amarillo decretado por la Agencia Estatal de Meteorología. Las temperaturas no experimentarán cambios significativos y oscilarán entre los 11 y los 21 grados.
Jueves 19
Se esperan cielos despejados durante la primera mitad del día y alternancia de nubes y claros por la tarde. Las temperaturas se moverán entre los 12 y los 23 grados, ya sin ningún aviso en el litoral.
Viernes 20
Se esperan intervalos de nubes y claros y temperaturas de entre los 11 y los 21 grados.
Sábado 21
Continuará la alternancia de nubes y claros, mientras que las temperaturas se moverán entre los 12 y los 18 grados.
Domingo 22
Habrá intervalos de nubes y claros, con temperaturas de entre 11 y 15 grados.
Lunes 23
Las nubes de la mañana darán paso a cielos despejados a lo largo del día y los termómetros marcarán mínimas de 8 grados y máximas de 15.
Martes 24
Los cielos estarán parcialmente nubosos y las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 14 grados.
Miércoles 25
Los cielos estarán cubiertos y las temperaturas irán de los 11 a los 15 grados.
Jueves 26
Se esperan nubes y claros y temperaturas de entre 10 y 14 grados.
Viernes 27
Los cielos estarán parcialmente cubiertos y los termómetros se moverán entre los 8 y los 14 grados.
Sábado 28
Habrá intervalos de nubes y claros, con temperaturas de entre 10 y 13 grados.
Domingo 29
Se esperan cielos mayormente soleados y los termómetros irán de los 8 a los 14 grados.
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