El tiempo en A Coruña según la Aemet: alerta en la costa antes de decir adiós al invierno

A Coruña está a las puertas de la primavera y el tiempo empieza a dar muestras del cambio de estación. Como corresponde a estas alturas del año, la situación atmosférica será cambiante a lo largo de los próximos días, y en el horizonte cercano ya está la despedida del invierno para dar paso a una estación primaveral que parece que se hará notar en sus primeros compases. Hay varios matices en la predicción meteorológica para los próximos días pero parece claro que llega un cambio de tendencia. A continuación detallamos los pronósticos del tiempo para esta tercera semana de marzo en A Coruña, en resumen: adiós al invierno y hola a la primavera.

Hoy hay alerta naranja en el litoral coruñés, aunque en tierra la situación será más apacible, tal como adelantaba ayer Meteogalicia.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) avisa de un nuevo episodio adverso de nivel naranja (riesgo importante), que afectará este lunes 16 de marzo a la costa de las provincias de A Coruña y Lugo.

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Esta situación comenzará a notarse a partir del mediodía en el litoral de A Coruña (Noroeste y Oeste) y desde primera hora de la tarde en la costa de Lugo (A Mariña).

Las olas podrán alcanzar los seis metros de altura.

Debido a esta situación, las autoridades recuerdan la recomendación de adoptar las medidas de autoprotección necesarias y, en su caso, alertar o movilizar a los medios y recursos disponibles.

Al margen de la alerta naranja en el litoral, la situación en tierra vendrá marcada por un aumento de la influencia de las altas presiones, con alternancia de nubes y claros y con temperaturas que se moverán entre los 10 grados de mínima y los 16 ó 17 de máxima, según las previsiones de la Aemet y Meteogalicia. Mañana martes la alerta en el litoral coruñés baja a nivel amarillo.

¿Y cómo viene el resto de la semana? A partir del martes día 17 suben las temperaturas y, en plena recta final para el comienzo de la primavera, que arranca este viernes día 20 por la tarde, A Coruña registrará una serie de jornadas marcadas por la estabilidad atmosférica, así que mañana se espera un día con apenas algunas nubes y con máxima de entre 21 y 24 grados según los pronósticos de las agencias meteorológicas.

Máximas de 20ºC o más en A Coruña

El miércoles día 18 será también un día con tiempo seco y con un cierto aumento de la nubosidas pero sin lluvias a la vista, y de nuevo con máximas que superarán los 20 grados en el área coruñesa.

El jueves día 19, festivo por la celebración de la festividad de San José, la Aemet y Meteogalicia prevén otra jornada de estabilidad atmosférica, con nubes pero sin precipitaciones, y con máxima de unos 22 grados en A Coruña.

Llega la primavera

Para el viernes día 20, más de lo mismo: baja probabilidad de lluvias y termómetros en valores primaverales. Precisamente durante esta jornada es cuando empezará oficialmente la primavera.

Y el primer fin de semana tras el cambio de estación y el adiós al invierno en A Coruña llegará este sábado día 21 y el domingo 22 con una situación de tiempo cambiante. El adelanto de las previsiones para estas dos jornadas dibuja un panorama con un cierto incremento de la inestabilidad atmosférica, así que habrá que esperar a ver cómo evolucionan los pronósticos meteorológicos para concretar qué tiempo hará en el área coruñesa para rematar la semana. Más información.