La Xunta ofrecerá viviendas de reemplazo a los casi 200 expropiados de Monte Mero, en A Coruña
Se reunirá con ellos el día 25 y ofrece casas o pisos a los que pierdan su domicilio «habitual»
El Consello de Goberno saca a concurso 12 apartamentos sociales en Rey Abdullah
La Xunta prevé construir más de 4.000 viviendas en Monte Mero, en su mayoría públicas y protegidas, pero la obra de esta zona entre Xuxán, Alfonso Molina, la Ciudad de las TIC y Pedralonga obligará a expropiar fincas y demoler casas que ya existen. Los afectados, que se manifestaron la semana pasada en los Jardines de Méndez Núñez, afirman que «van ser case 200 persoas ás que se lles vai expropiar a súa vivenda, quedando na rúa», pero el Gobierno gallego afirma que se reunirá con ellos el próximo miércoles, día 25, y les dará nuevas viviendas.
Siempre de acuerdo con el Ejecutivo autonómico, se va a tener en cuenta «cada situación» y se ofrecerá a los afectados que pierdan una casa «habitual y permanente» una «vivienda de reemplazo», bien unifamiliar o bien en un edificio residencial. El Gobierno gallego afirma que ha previsto una zona en la promoción para darles espacio, si bien no ha desvelado cuál.
Apartamentos públicos en Rey Abdullah
El Gobierno gallego tiene en marcha proyectos más modestos de vivienda pública en la ciudad, como la construcción de nuevos bloques en Xuxán. También planea levantar varias decenas de apartamentos públicos en fincas cedidas por el Concello, y el Consello de Goberno de la Xunta aprobó este lunes sacar a concurso, por 2,2 millones de euros, la obra de una docena de pisos en una de las parcelas, situada en Rey Abdullah.
El proyecto prevé levantar un edificio de bajo y seis plantas en el terreno. En el bajo habrá zonas comunitarias, como el cuarto de calderas y un espacio comunitario y una docena de trasteros. En cada una de las alturas se situará una vivienda de dos dormitorios y otra con solo uno.
Outra Forma de Vivenda
La cooperativa Outra Forma de Vivenda, que ganó un concurso para construir un edificio en una parcela cedida por 50 años pro el Concello en Xuxán, ha pedido licencia para el proyecto. Construirán 32 viviendas en cinco plantas, que los cooperativistas esperan terminar para el primer semestre de 2029.
El inmueble contará con un patio central con corredores exteriores para favorecer la socialización de los vecinos, y espacios comunitarios como lavandería. La mayor parte de las viviendas están asignadas, pero el conjunto sigue buscando socios para esta u otras promociones.
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