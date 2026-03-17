El acceso al Chuac desde A Coruña será por la carretera del puerto del 30 de marzo al 1 de abril: estas son todas las alternativas

El corte de la avenida de A Pasaxe entre los días 30 de marzo y 1 de abril en el tramo comprendido entre el tanatorio Servisa y el Burger King para la demolición del viaducto de acceso al Chuac lleva a la Xunta a recomendar el uso de la carretera del puerto desde la glorieta de la Casa del Mar para acceder al hospital desde la ciudad. Para aquellos que procedan del área metropolitana se propone utilizar la avenida de Alfonso Molina hasta el desvío a Matogrande, desde donde se accederá al túnel de Eirís y de allí a la glorieta de Casablanca.

Ambas medidas forman parte del plan de tráfico diseñado por la Xunta en colaboración con las administraciones estatal y municipal para minimizar la afección a la circulación que causarán estas obras, que fue presentado este martes y que a continuación se detalla.

Tramo afectado

Aunque el corte de tráfico se efectuará entre Servisa y Burger King, la Xunta considera que se verá afectada toda la avenida de A Pasaxe, desde la Casa del Mar hasta el puente sobre la ría. Se justifica la elección de los primeros días de la Semana Santa porque según la Dirección General de Tráfico la circulación se reduce un 20% y no hay transporte escolar. La Xunta admite la posibilidad de que se incremente el colapso de la glorieta de Matogrande porque no se va a abrir el desvío de San Cristóbal a Alfonso Molina, como estaba previsto.

Cambio de sentido

A ambos lados del tramo de 300 metros que permanecerá cortado se derribará la mediana de hormigón para permitir el cambio de sentido de los vehículos que lleguen a esos extremos.

Acceso por puente de A Pasaxe

La llegada al Chuac se canaliza por Alfonso Molina, glorieta de Matogrande y glorieta de Casablanca. Para regresar se puede hacer el mismo recorrido al haberse demolido entonces la mediana de hormigón en la avenida de A Pasaxe. Desde la AP-9, el itinerario recomendado es también por Alfonso Molina, glorieta de Matogrande y glorieta de Casablanca.

Acceso desde AG-55

Desde Arteixo y Carballo el itinerario pasa por la glorieta de Agrela, glorieta de Matogrande, glorieta de Casablanca y hospital.

Acceso desde la ciudad

Desde la glorieta de la Casa del Mar el acceso recomendado es por la carretera del puerto hasta la glorieta de Casablanca, que estará señalizado. El itinerario en sentido contrario será el mismo.

Glorieta de Casablanca

Se anularon los stops en la rampa de la avenida de A Pasaxe hacia el puerto, en la que el tráfico hasta ahora accedía de forma directa porque los vehículos procedentes del túnel de Eirís o que giraban bajo el viaducto tenían que parar. Ahora se prioriza la circulación en la glorieta porque la que va hacia el puerto tiene que ceder el paso y hacer el recorrido completo de la glorieta para acceder al puerto.

Parque de Eirís

La apertura de un desvío desde este lugar al vial que sale del túnel de Eirís permite ya llegar a la glorieta de Casablanca y dirigirse a la ciudad. Cuando se demuela el viaducto también se podrá salir por la calle Inés de Ben, pero el itinerario recomendado será hacia la glorieta de Casablanca. La incorporación desde el túnel de Eirís al hospital se encuentra limitada a ambulancias, está ahora mismo pendiente de que se permita apertura al tráfico general. En la avenida de Lamadosa se creará una glorieta y en la calle Curramontes se implantará el doble sentido desde la calle Inés de Ben para poder acceder a Lamadosa y salir hacia la AC-10.

Acceso a As Xubias

La demolición de una parte del viaducto obligará a hacer un relleno en el entorno del pazo de Guyatt que coincide con parte del vial de entrada al núcleo marinero, que será cortado y regulado con semáforos, a lo que se sumará la habilitación de zonas de cambio de sentido

Transporte público

El transporte urbano podrá acceder al hospital y hacer el cambio de sentido de vuelta a la ciudad, pero para continuar hacia A Pasaxe deberá volver a Casablanca y dirigirse hacia Alfonso Molina. El interurbano parará en el hospital San Rafael pero también deberá salir de la ciudad por Alfonso Molina. Desde fuera de la ciudad entrará por A Pasaxe y cambiará de sentido en Burger King, de donde volverá a A Pasaxe para entrar por Alfonso Molina hasta Matogrande y Casablanca.

Accesos alternativos

Se podrá llegar al hospital también por la carretera de Eirís y las avenidas de Monelos y de Montserrat, pero la Xunta advierte de que no son itinerarios principales.