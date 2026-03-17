Avalancha de aspirantes a las plazas de la Xunta y el Ayuntamiento de A Coruña

La Xunta y el Ayuntamiento son dos salidas naturales para los coruñeses que quieren convertirse en funcionarios sin abandonar Galicia, y el Gobierno gallego está realizando convocatorias masivas, también propiciadas por las jubilaciones de la generación del baby boom, si bien el número de aspirantes también es elevado. El Servizo Galego de Saúde (Sergas) ha convocado 5.550 plazas, con exámenes que comenzarán el 25 de abril: de ellas, unas 3.000 serán de acceso libre. Los procesos selectivos suman, en conjunto, más de 17.000 aspirantes.

También suponen un número importante las plazas educativas. La Consellería de Educación propuso en febrero a los sindicatos una convocatoria para este año de 1.600 plazas docentes, y la mayoría, unas 1.390, serían de ingreso libre. Entre las categorías en las que se ofrecen plazas destacan Educación Primaria, con 125, e Inglés para Secundaria, con 147. En 2025 la oferta autonómica en Educación fue de otras 1.664 plazas. A finales del año pasado, el Gobierno gallego también aprobó una oferta de empleo público con 1.100 puestos, entre ellos más de 800 convocados en la categoría de acceso libre: de ellas, 138 estaban destinadas a reforzar el Servicio de Prevención y Defensa contra los Incendios Forestales (SPIF).

El Concello tiene necesidades acuciantes de personal, admitidas por el propio Gobierno local en departamentos como Urbanismo, si bien sus ampliaciones de personal están restringidas por límites legales. Pero, cuando saca puestos, el interés es masivo. De acuerdo con un listado publicado el mes pasado, a las 24 plazas de auxiliar administrativo que convocó el Concello se presentaron un total de 1.693 aspirantes, prácticamente 70 opositores para cada uno de los puestos. Y en el multiusos de Someso se celebró en febrero una oposición multitudinaria, con 1.370 personas compitiendo por conseguir un puesto de administrativo en el Ayuntamiento.