Cita musical en A Coruña con Repion: "Hacemos canciones desde que somos niñas"

La conexión de las hermanas Iñesta va más allá de lo familiar. Con Teresa a la batería y Marina a la guitarra, las cantábricas empastan voces, acordes y ritmos en Repion, su propuesta musical de rock alternativo y grunge pop. Nacido en 2011 y con seis proyectos lanzados, 201 es su segundo álbum de estudio, que traen a la Sala Pantalán de mano de Vibra Mahou el próximo miércoles, 18 de marzo, a las 21.00 horas. "Siempre ha estado ahí esa ilusión de poder dedicarnos a la música", manifiesta Teresa Iñesta, batería de Repion.

Teresa resume la esencia de Repion como "un proyecto musical un poco particular", en cuanto que son dos hermanas que hacen canciones desde la niñez, "pero, a la vez, no deja de ser una banda de rock muy al uso", en referencia a los instrumentos usados: guitarra, batería, bajo y voz. "Escribimos sobre las cosas que nos pasan y nos emocionan, y tocamos por todo el país. Ahora estamos intentando salir", ríe.

A pesar de haber actuado en festivales de gran calibre como es el Mad Cool y de colaborar con reconocidos artistas como Xoel López, Teresa reconoce que ejercer profesionalmente como músicas no es fácil: "Depende de un montón de factores que, a veces, no están de tu mano. Siempre ha estado ahí esa ilusión de poder dedicarnos a la música, y por primera vez en 12 años que llevamos con el proyecto, se está cumpliendo ahora".

Teresa ya conocía A Coruña: "Mi primera novia era de Ferrol, y había estado alguna vez por A Coruña, hace ya bastantes años. Es un sitio al que le tengo mucho cariño", recuerda. Con "muchas ganas" de venir, anima a la gente a acercarse al concierto en la Sala Pantalán a pasar un buen rato, "que ya estarán las entradas ahí a puntito".

Raíces

En unas vacaciones que pasaron en casa de sus abuelos paternos, oriundos de Badajoz, las hermanas cogieron un diccionario, donde una palabra de origen castúo les llamó la atención: repión (peonza). "Nos la apropiamos", dice. Aunque no se consideran demasiado folclóricas, identifican su mayor fuente de inspiración en la tierra que las crio, Cantabria: "Por el paisaje, por el clima, por el arraigo que tenemos con el mar, por nuestra relación con la tierra".

El nombre para su último disco no surgió en unas vacaciones en casa de los abuelos, pero sí a lo largo de múltiples trayectos a casa de sus padres. Ese hilo conductor conformado por los lazos familiares, invisible pero continuo, les servía de musa una vez más. "201 era un número con el que estábamos en contacto muchas veces, pero no nos habíamos dado cuenta, porque es la salida a la autovía que nos lleva a casa de nuestros padres en Camargo, Cantabria", expresa.

Pese a ser un dígito que veían "constantemente", nunca conectaron con él hasta que fue la hora de escoger un nombre para el álbum. "Después de listas interminables, no dábamos con la tecla, porque además un nombre de disco es algo tan importante que tú esperas que cuando se te ocurra, como que te llame de alguna manera", comenta. Y un día, volviendo de la playa, estaban pasando por ese "arco gigante que son los carteles de las autovías", y su hermana Marina lo propuso: "De repente nos miramos y todo cobró mucho sentido porque, además, varias canciones del disco las hemos empezado y terminado en casa de nuestros padres. La casa de nuestros padres siempre ha sido un punto de salida y de retorno".

Con una constante de "cotidianeidad" en sus canciones, Teresa opina que su música es, al tiempo, concreta y global: "Hacemos una música un poco costumbrista, hablamos de imágenes constantemente, de imágenes que vemos, pero que luego nos trasladan a sentimientos bastante universales".

Diez años de autoedición

201 les sirvió a las hermanas para asentarse "un poco" tras el éxito nacional alcanzado con el anterior proyecto, Repion, pero también para "aceptar" su manera de hacer canciones y presentarlas. Teresa resalta que están disfrutando especialmente del proceso, al tratarse de su segundo álbum de estudio y no autoeditado, como los primeros: "Antes de entrar en un sello, nosotras éramos una banda que se autoeditaba constantemente, con lo cual los procesos eran súper largos".

En este sentido, afirma que 201 "se ha vivido, se ha escrito y se ha presentado prácticamente en el mismo período de tiempo", lo que les permite estar todavía "muy conectadas" con las canciones: "Son muy actuales para nosotras con nuestra vida, entonces estamos disfrutando mucho tocarlas".

Antes, tenían que adaptar sus tiempos y capacidad económica, "porque la banda no generaba mucho" y lo que ganaban iba directamente a la producción del disco, "con lo cual todo era muchísimo más lento". "Esos diez años que nos hemos comido de autoedición nos han servido para valorar lo que es tener un equipo y saber todo lo que aporta en ese sentido", añade.