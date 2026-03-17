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Convocan en A Coruña una concentración en protesta del "mal estado" de las piscinas de Riazor

La asociación de vecinos Luz del Mar convoca una manifestación para exigir la reapertura de la piscina municipal y una mejora de sus instalaciones, tras el cierre por una avería

Piscina Municipal de Riazor

Piscina Municipal de Riazor / CARLOS PARDELLAS / OPC

La asociación de vecinos Luz del Mar convocó una concentración este miércoles 18 a las 13.00 horas en la explanada de Riazor para "exigir la reapertura de la piscina municipal" y reclamar una mejora del estado de las instalaciones.

La protesta surge tras el cierre del pasado lunes 9 del complejo, motivado por una avería en el sistema de filtrado. Desde el Ayuntamiento explican que ya se están instalando nuevos filtros y que la reapertura se producirá "lo antes posible", en un plazo de "cuestión de días". Sin embargo, algunos usuarios aseguran que los problemas no son puntuales y que se arrastran "desde hace muchos meses". "Llevamos desde antes de Navidad casi sin ningún servicio", señala una abonada, que apunta a interrupciones continuas por distintas incidencias.

La asociación que promueve la concentración denuncia que la situación afecta tanto a la piscina como a otras zonas del recinto, con deficiencias como goteras, inundaciones en salas y material "escaso y precario". Por ello, reclaman una "puesta a punto" general de las instalaciones.

Los usuarios también cuestionan la calidad del servicio en relación con el precio. "Da una sensación total de pobreza. Como la matrícula es baja, el servicio también lo es. Pero preferimos que suban la cuota y den un servicio decente", afirma la misma usuaria, que cifra la cuota en "once euros y pico al año". Además, compara el estado de Riazor con otras instalaciones municipales. "Las piscinas de San Diego son una maravilla, deberían mirarlas más", señala la usuaria.

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La concentración busca visibilizar la situación y presionar para que se adopten soluciones. "¿Qué tenemos que hacer para que nos presten atención?", se pregunta la abonada. Mientras continúan los trabajos técnicos, los usuarios esperan que la reapertura anunciada por el Ayuntamiento ponga fin a una etapa marcada por las incidencias y "permita recuperar la normalidad en el servicio".

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