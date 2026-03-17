Correos cierra en A Coruña su oficina de Ramón y Cajal
El servicio dejará de estar operativo en la zona de Cuatro Caminos desde el 28 de marzo
La oficina de Correos situada en Ramón y Cajal, dentro de El Corte Inglés, cerrará el 28 de marzo. El operador se encontraba en la planta -2 del área comercial, una zona en la que también se sitúa el servicio de recogida de pedidos de los grandes almacenes.
Con este cierre, los vecinos de la zona de Cuatro Caminos tendrán que recurrir a otras oficinas de la ciudad. Una opción cómoda es utilizar la central, situada en Manuel Casal, en pleno centro de la ciudad.
El resto de oficinas de A Coruña están repartidas por diferentes barrios: Monte Alto (San Vicente de Paul, 9), Los Rosales (Avenida Gran Canaria, 21), Os Mallos (Avenida da Sardiñeira y Vizcaya, 33), Os Castros/O Castrillón (General Salcedo Molinuevo, 13), Ventorrillo (Rodrigo Alfredo de Santiago, 38) y Monelos (Vicente Ferrer, 2).
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