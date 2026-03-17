Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Corte en A Pasaxe: las alternativasSegunda licencia en el polígono de VismaLa primera vez de Ignacio Rivera en un plató de televisiónJohn Galliano ficha por ZaraVerano por un día en las playas de A CoruñaNuevo proyecto para el estadio de RiazorLa Xunta impulsará un fondo para captar rutas en los aeropuertos gallegosAsí será el centro de ocio de Marineda City
instagramlinkedin

Correos cierra en A Coruña su oficina de Ramón y Cajal

El servicio dejará de estar operativo en la zona de Cuatro Caminos desde el 28 de marzo

Foto de archivo de un logo de Correos

Foto de archivo de un logo de Correos / Correos

Adrián Lede

A Coruña

La oficina de Correos situada en Ramón y Cajal, dentro de El Corte Inglés, cerrará el 28 de marzo. El operador se encontraba en la planta -2 del área comercial, una zona en la que también se sitúa el servicio de recogida de pedidos de los grandes almacenes.

Con este cierre, los vecinos de la zona de Cuatro Caminos tendrán que recurrir a otras oficinas de la ciudad. Una opción cómoda es utilizar la central, situada en Manuel Casal, en pleno centro de la ciudad.

Noticias relacionadas

El resto de oficinas de A Coruña están repartidas por diferentes barrios: Monte Alto (San Vicente de Paul, 9), Los Rosales (Avenida Gran Canaria, 21), Os Mallos (Avenida da Sardiñeira y Vizcaya, 33), Os Castros/O Castrillón (General Salcedo Molinuevo, 13), Ventorrillo (Rodrigo Alfredo de Santiago, 38) y Monelos (Vicente Ferrer, 2).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una multinacional tecnológica de Oleiros se hace con la propiedad del histórico edificio Citroënde A Coruña
  2. El aeropuerto de A Coruña perderá 120.000 pasajeros con el fin de las rutas a Málaga, Valencia y Londres
  3. Marineda City, en A Coruña, suma un nuevo centro de ocio: bolera, karaoke, minigolf, juegos de fútbol y espacio para 1.600 personas
  4. Las alternativas para entrar y salir de A Coruña durante el corte total de A Pasaxe durante una semana
  5. La obra en el inicio de Alfonso Molina, en A Coruña, descubre un muro del siglo XVIII
  6. El Montecarlo de A Coruña encuentra en el baile un punto de encuentro vecinal: 'A Gaiteira necesitaba un ambiente más sano
  7. Empieza un año crítico en la movilidad de A Coruña: la Xunta advierte de que un accidente grave puede llevar al 'colapso
  8. El imperio del dueño del edificio Citroën, en A Gaiteira: un conglomerado internacional de las comunicaciones

Oleiros y Culleredo proponen medidas para evitar atascos por el corte de la avenida de A Pasaxe

Segunda licencia concedida en el polígono de Visma: el grupo Anjoca se suma a los promotores del nuevo barrio de A Coruña

El acceso al Chuac desde A Coruña será por la carretera del puerto del 30 de marzo al 1 de abril: estas son todas las alternativas

El acceso al Chuac desde A Coruña será por la carretera del puerto del 30 de marzo al 1 de abril: estas son todas las alternativas

Correos cierra en A Coruña su oficina de Ramón y Cajal

Correos cierra en A Coruña su oficina de Ramón y Cajal

Reunión clave para los aeropuertos gallegos: la Xunta impulsará un fondo para captar nuevas rutas en A Coruña, Santiago y Vigo

Reunión clave para los aeropuertos gallegos: la Xunta impulsará un fondo para captar nuevas rutas en A Coruña, Santiago y Vigo

Los vecinos de Monte Mero recelan de la oferta de viviendas en la zona realizada por la Xunta

Los vecinos de Monte Mero recelan de la oferta de viviendas en la zona realizada por la Xunta

Doce establecimientos de A Coruña participan en el Desafío XChef de Cervezas 1906

Doce establecimientos de A Coruña participan en el Desafío XChef de Cervezas 1906

El puerto licita el servicio de apoyo en los controles de acceso durante las escalas de cruceros

El puerto licita el servicio de apoyo en los controles de acceso durante las escalas de cruceros
Tracking Pixel Contents