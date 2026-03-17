A Coruña despide el invierno con un día de playa y temperaturas de más de 25 grados

A pocos días de empezar la primavera, el verano se adelantó esta semana en la ciudad, con un lunes y martes de sol y playa, y, tras un inicio de año de incesantes lluvias, los vecinos han vuelto a colonizar los arenales. Bajo cielos azules y despejados, las temperaturas escalaron: en torno a las 14.00 horas de este martes, el termómetro digital del paseo marítimo a la altura de Salesianos, frente a la playa del Orzán, marcaba 28 grados. Las estaciones de Meteogalicia, situadas en lugares más elevados y con viento, marcaron máximos más modestos, pero aún así en la Torre de Hércules se llegó a cerca de 18 grados, y en el dique de abrigo la máxima fue de más de 23. El servicio indica máximas de 26 grados a lo largo del martes en el conjunto del municipio, con una mínima de 14.

Este mediodía se podía ver a personas tomando el sol o bañándose en las playas de la ciudad, incluyendo las más pequeñas, como la cala de Adormideras o el arenal de San Amaro. En el Matadero, muchos de los que acudieron a la playa se refugiaron en la rampa de acceso las rocas, debido a las elevadas mareas que también obligaron a los que instalaron sus toallas en Orzán a situarse en las zonas más alejadas del mar. En Riazor, otros vecinos reinventaron la barrera de arena instalada para detener los temporales de invierno como atalaya desde la que tomar el sol y ver la bahía.

Para este miércoles, Meteogalicia prevé temperaturas de hasta 21 grados, si bien con cielos algo más encapotados que a lo largo del martes y una mínima posibilidad de lluvia del 10% por la tarde. El jueves la máxima volverá hasta los 23 grados, con nubes altas por la mañana y nubes y claros por la tarde que presagian lluvia: la posibilidad de precipitaciones se eleva, la noche del jueves al viernes, hasta el 55%. El viernes las temperaturas seguirán entre los 12 y los 20 grados pero con nubes, con posibilidad de lluvia por la mañana del 50% y algo más elevada por la tarde y noche.