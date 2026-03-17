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John Galliano ficha por Zara para los dos próximos años

El diseñador gibraltareño reinterpretará las colecciones pasadas de la marca

El diseñador John Galliano

El diseñador John Galliano / Cedida

Alberto Rivera

La multinacional coruñesa Zara ha anunciado una nueva colaboración con el diseñador John Galliano, que vuelve a la moda tras años lejos de los focos. "Zara anuncia una unión creativa de dos años con John Galliano, quien reinterpretará los archivos de la marca a través de una serie de colecciones de temporada", ha explicado la empresa en sus redes sociales.

Según explican, "Galliano trabajará directamente con prendas de temporadas anteriores de Zara, deconstruyéndolas y reconfigurándolas para crear nuevas expresiones y creaciones de temporada". "Guiadas por un proceso de alta costura y la autoría, las colecciones se lanzarán por temporadas a lo largo de la colaboración, que comenzará en septiembre de 2026", añaden. En próximas fechas anunciarán más detalles de esta unión.

En unas declaraciones a Vogue, el creador explicó su relación con la presidenta de Inditex. "Conocí a Marta a través de la Fundación MOP y las maravillosas exposiciones que organiza: Steven Meisel, Irving Penn…", explicó durante la Semana de la Moda de París. "A través de esas exposiciones, empezamos a entablar una amistad. Me gusta lo abierta que es", expresó.

El gibraltareño recibe este giro en su carrera con alegría. "Estoy muy emocionado porque no es algo que haya hecho antes, así que me hace mucha ilusión la novedad, la emoción y el proceso en sí", resaltó Galliano en Vogue. "Incluso con mi equipo, tengo que recordárselo a diario: ‘No, no es esto ni aquello. Somos reautores'. Ha sido muy divertido y creo además que es algo muy positivo para el momento en el que estamos, y muy sostenible desde un punto de vista creativo, lo cual me resulta súper motivador", añadió.

Visita en 2025

La conexión entre Galliano e Inditex no es nueva. Hace un año, en marzo de 2025, el diseñador visitó la sede central de Arteixo acompañado del crítico de la revista Vogue en Reino Unido, Anders Madsen. En aquel momento, el diseñador también visitó la exposición sobre el fotógrafo Irving Penn que la Fundación MOP disponía en el muelle de la Batería de A Coruña, lugar donde en estos momentos está la muestra de Annie Leibovitz Wonderland.

En un ato privado para los trabajadores de la multinacional, Galliano relató su experiencia y su visión en el mundo de la moda. El diseñador también se paseó por las instalaciones acompañado de la presidenta de la multinacional, Marta Ortega. Esta tampoco era la primera vez que el gibraltareño pisaba A Coruña, puesto que fue uno de los invitados de excepción de la inauguración de la muestra de la Fundación MOP en 2022, centrada en la figura de Steven Meisel.

John Galliano con Marta Ortega en la sede de Inditex este jueves

John Galliano con Marta Ortega en la sede de Inditex en marzo de 2025 / Cedida

John Galliano va a cumplir 66 años alejado de su etapa más catastrófica, cuando fue cancelado y despedido de Christian Dior tras un reportaje en The Sun en 2011 en el que realizaba unas polémicas declaraciones. Rehabilitado para el sector años más tarde, en diciembre de 2024 se desvinculó de Maison Martin Margiela, donde estuvo al frente de la dirección artística durante diez años.

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