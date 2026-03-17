Se jubila Indalecio Cabana, director territorial de Educación en A Coruña durante más de una década

Los centros educativos de A Coruña se despiden de un histórico. Indalecio Cabana se jubila y deja de ser director territorial de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional en la provincia de A Coruña, un cargo que ocupó los últimos 15 años. Es una persona muy conocida en la comunidad educativa coruñesa.

Como sustituto, la Xunta acaba de nombrar a José Santiago Freire Abeijón, exalcalde de Noia, y anteriormente de Lousame, que perdió el bastón de mando noiés el verano pasado a través de una moción de censura. Veterinario de profesión, Freire fue además diputado en el Parlamento de Galicia.

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El Diario Oficial de Galicia (DOG) de este martes publica el nombramiento, de forma que Santiago Freire sigue vinculado a la Administración gallega. En su caso, será la cabeza visible de la consellería que dirige Román Rodríguez en la provincia de A Coruña.