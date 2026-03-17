Se jubila Indalecio Cabana, director territorial de Educación en A Coruña durante más de una década
Lo sustituye Santiago Freire, exalcalde de Noia
Los centros educativos de A Coruña se despiden de un histórico. Indalecio Cabana se jubila y deja de ser director territorial de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional en la provincia de A Coruña, un cargo que ocupó los últimos 15 años. Es una persona muy conocida en la comunidad educativa coruñesa.
Como sustituto, la Xunta acaba de nombrar a José Santiago Freire Abeijón, exalcalde de Noia, y anteriormente de Lousame, que perdió el bastón de mando noiés el verano pasado a través de una moción de censura. Veterinario de profesión, Freire fue además diputado en el Parlamento de Galicia.
El Diario Oficial de Galicia (DOG) de este martes publica el nombramiento, de forma que Santiago Freire sigue vinculado a la Administración gallega. En su caso, será la cabeza visible de la consellería que dirige Román Rodríguez en la provincia de A Coruña.
- Una multinacional tecnológica de Oleiros se hace con la propiedad del histórico edificio Citroënde A Coruña
- El aeropuerto de A Coruña perderá 120.000 pasajeros con el fin de las rutas a Málaga, Valencia y Londres
- Las alternativas para entrar y salir de A Coruña durante el corte total de A Pasaxe durante una semana
- Marineda City, en A Coruña, suma un nuevo centro de ocio: bolera, karaoke, minigolf, juegos de fútbol y espacio para 1.600 personas
- La obra en el inicio de Alfonso Molina, en A Coruña, descubre un muro del siglo XVIII
- El Montecarlo de A Coruña encuentra en el baile un punto de encuentro vecinal: 'A Gaiteira necesitaba un ambiente más sano
- Empieza un año crítico en la movilidad de A Coruña: la Xunta advierte de que un accidente grave puede llevar al 'colapso
- El imperio del dueño del edificio Citroën, en A Gaiteira: un conglomerado internacional de las comunicaciones