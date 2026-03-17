Oleiros y Culleredo proponen medidas para evitar atascos por el corte de la avenida de A Pasaxe

"Vai haber un guirigai tremendo", manifestó este martes el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, sobre los cambios previstos por la Xunta por el cierre del 30 de marzo al 1 de abril de la avenida de A Pasaxe por la demolición del viaducto del Chuac, para los que solicitó coordinación con Tráfico y presencia policial permanente en Alfonso Molina y la rotonda de Matogrande para atender posibles accidentes, "posto que un simple roce entre dous coches podería provocar un colapso total dos accesos á cidade", destacó el Concello posteriormente.

Representantes municipales del área metropolitana participaron este martes a primera hora en una reunión telemática con dirigentes autonómicos para conocer los cambios proyectados en el tráfico y las alternativas propuestas por la Xunta.

Oleiros reclama además que los buses interurbanos circulen directamente hacia A Coruña por Alfonso Molina sin desviarse ni al Materno ni al Chuac durante los tres días del corte, en los que sugiere un servicio especial con una ruta circular entre la glorieta de A Pasaxe y Chuac pasando por el Materno, para evitar retrasos.

El alcalde de Culleredo, José Ramón Riobó, propone por su parte la tercera ronda como alternativa a Alfonso Molina y recordó que desde O Burgo se puede entrar a ella por Costa de A Lonxa y el aeropuerto, mientras que desde Vilaboa se puede hacer también por el enlace del aeropuerto. También proponer utilizar la AP-9 desde la entrada sin coste de O Temple.

Riobó señala que estas alternativas son recomendables para los vecinos de otros municipios de la zona y defiende un refuerzo de la señalización en puntos como la glorieta de A Rocha para tomar la A-6 y así enlazar con la tercera ronda sin tener que atravesar Culleredo.