La falta de oportunidades laborales llena las academias de A Coruña de opositores de más de 50 años

"La única manera en la que puedes competir con una persona joven es en una oposición. Si te quedas sin trabajo con 50 años, ¿a dónde vas? En una entrevista siempre van a elegir antes a alguien de 30. Una oposición es el único lugar donde no miran la edad". Con esa reflexión resume Ana Isabel Ferro la razón que ha llevado a muchos adultos en los últimos seis años a volver a los apuntes después de décadas en el sector privado.

Ana, a sus 51, prepara las oposiciones de Persoal de Servizos Xenerales (PSX) y auxiliar administrativo en A Coruña con la esperanza de conseguir una plaza en la administración pública que le ofrezca "estabilidad" en la última etapa de su vida laboral.

Su caso refleja una realidad que cada vez se repite más: personas mayores de 50 años que deciden preparar oposiciones tras años de trabajo. Desde hace seis años la cifra de opositores con esta característica casi se ha cuadriplicado. De un 5% de opositores con más de medio siglo en 2019 a un 18% en 2025 según datos del portal coruñés OpositaTest. En Galicia, esta cifra se sitúa en el 18,3%, en línea con la tendencia estatal. La búsqueda de seguridad laboral, mejores horarios o la dificultad para encontrar empleo a partir de cierta edad empujan a muchos trabajadores a prepararse unas oposiciones.

Sin embargo, el ecosistema gallego presenta matices propias. Mientras que a nivel nacional el grueso de los opositores entre 36 y 50 años representa el 48%, en Galicia este grupo escala hasta el 54,8%. Es un perfil más maduro, mayoritariamente femenino y con una clara vocación local: seis de cada diez gallegos optan por procesos autonómicos en lugar de nacionales. Además, Galicia destaca por un mayor peso de la Formación Profesional y los niveles C1 y C2, frente al perfil más universitario del resto de España.

"Conseguir una plaza es muy importante. Es tranquilidad y derechos que en la privada muchas veces no existen"

Después de 25 años sin estudiar, Ana volvió a sentarse delante de un temario. "Los primeros días no aguantaba ni quince minutos", recuerda. Trabajó durante años como teleoperadora. El desgaste acumulado terminó por hacerle plantearse un cambio. "Llevaba muchos años y estaba muy quemada", explica.

Fue una compañera quien le propuso apuntarse a las listas del Servizo Galego de Saúde. Se inscribió en 2019 y se presentó por primera vez en 2022. En aquel momento preparó la oposición por su cuenta, con manuales comprados por internet. El resultado fue mejor de lo esperado: aprobó el examen y logró entrar en listas. "Estoy en el puesto 271", señala. Aquella experiencia la convenció de continuar. Desde hace un año estudia con apoyo académico en Nós Oposiciones y se prepara para la próxima convocatoria, que llegará en pocas semanas.

La principal motivación es la estabilidad que ofrece el empleo público. "Conseguir una plaza es muy importante. Es tranquilidad y derechos que en la privada muchas veces no existen", afirma. Sin embargo, preparar una oposición en esta etapa de la vida no resulta sencillo. Volver a adquirir una rutina de estudio después de décadas exige constancia y disciplina. "Al principio siempre encontraba algo que hacer en casa", explica Ana. Con el tiempo consiguió concentrarse durante horas seguidas y recuperar el hábito de estudio.

Desde las academias

En las academias de oposiciones de A Coruña también detectan este perfil, aunque sigue "predominando la gente joven". Belén Varela, tutora en Forbe A Coruña, una academia de preparación, explica que la mayoría de los alumnos tiene entre 20 y 40 años, aunque cada vez aparecen más estudiantes de mayor edad. En la academia Nós Oposiciones también sienten el aumento de adultos, "en especial en estudios administrativos" a nivel autonómico.

"Tenemos varias personas de más de 50 años, normalmente 50 y pocos", señala. Se trata de profesionales que ya han trabajado durante años en el sector al que opositan. "Por ejemplo, electricistas, fontaneros o mecánicos que buscan un puesto público con mejores horarios", explica Belén.

La mayoría compatibiliza el estudio con el trabajo. "Es raro que alguien de más de 40 no esté preparando la oposición mientras sigue trabajando", afirma. El principal obstáculo suele ser recuperar el hábito de estudio. "Se nota que llevan muchos años sin estudiar", explica Belén. "Al principio necesitan más asesoramiento y van más despacio, pero cuando cogen el ritmo funcionan como cualquier otro opositor. Es muy normal que aumenten los adultos por que cada vez hay un mercado laboral más incierto", asegura la tutora.