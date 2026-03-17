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Fallece un operario en el IES Agra do Orzán: pesar y condolencias por la trágica pérdida de un "vecino muy querido"

La asociación de vecinos de O Ventorrillo lamenta el fallecimiento de Fernando y envía su pésame a la familia

IES Agra do Orzán.

IES Agra do Orzán. / Carlos Pardellas

RAC

La asociación de vecinos de O Ventorrillo lamenta el fallecimiento de Fernando, el operario que realizaba labores de limpieza en la cubierta del IES Agra do Orzán este lunes por la tarde cuando se precipitó desde varios metros de altura. “Fue un gran profesional como fontanero, pero sobre todo una excelente persona, siempre cercana, amable y dispuesta ayudar”, señalan en un comunicado. Destacan que Fernando era un “vecino muy querido por todos” y trasladan su pésame a la familia, especialmente a su esposa Eugenia, responsable de la tienda de arreglos de ropa Remates ubicada en la calle Monasterio Caaveiro. “Enviamos un abrazo muy fuerte a toda su familia y mucho ánimo también a la familia del instituto del Agra por lo sucedido. Os acompañamos en el dolor y guardaremos siempre un bonito recuerdo de Fernando”, concluye la asociación de vecinos.

También la comunidad educativa del IES Agra do Orzán ha trasladado en las últimas horas su pésame y afecto a la familia, amistades y allegados por el fallecimiento. “Nos unimos al duelo por esta trágica pérdida y manifestamos nuestro respeto y solidaridad ante el suceso que nos conmueve profundamente”, afirman en su escrito de pesar en el que piden respeto a la intimidad y al duelo de la familia.

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También la Consellería de Educación ha transmitido sus condolencias tanto a la familia del fallecido como a la comunidad educativa del instituto Agra do Orzán.

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