Fallece un operario en el IES Agra do Orzán: pesar y condolencias por la trágica pérdida de un "vecino muy querido"
La asociación de vecinos de O Ventorrillo lamenta el fallecimiento de Fernando y envía su pésame a la familia
La asociación de vecinos de O Ventorrillo lamenta el fallecimiento de Fernando, el operario que realizaba labores de limpieza en la cubierta del IES Agra do Orzán este lunes por la tarde cuando se precipitó desde varios metros de altura. “Fue un gran profesional como fontanero, pero sobre todo una excelente persona, siempre cercana, amable y dispuesta ayudar”, señalan en un comunicado. Destacan que Fernando era un “vecino muy querido por todos” y trasladan su pésame a la familia, especialmente a su esposa Eugenia, responsable de la tienda de arreglos de ropa Remates ubicada en la calle Monasterio Caaveiro. “Enviamos un abrazo muy fuerte a toda su familia y mucho ánimo también a la familia del instituto del Agra por lo sucedido. Os acompañamos en el dolor y guardaremos siempre un bonito recuerdo de Fernando”, concluye la asociación de vecinos.
También la comunidad educativa del IES Agra do Orzán ha trasladado en las últimas horas su pésame y afecto a la familia, amistades y allegados por el fallecimiento. “Nos unimos al duelo por esta trágica pérdida y manifestamos nuestro respeto y solidaridad ante el suceso que nos conmueve profundamente”, afirman en su escrito de pesar en el que piden respeto a la intimidad y al duelo de la familia.
También la Consellería de Educación ha transmitido sus condolencias tanto a la familia del fallecido como a la comunidad educativa del instituto Agra do Orzán.
- Una multinacional tecnológica de Oleiros se hace con la propiedad del histórico edificio Citroënde A Coruña
- El aeropuerto de A Coruña perderá 120.000 pasajeros con el fin de las rutas a Málaga, Valencia y Londres
- Las alternativas para entrar y salir de A Coruña durante el corte total de A Pasaxe durante una semana
- Marineda City, en A Coruña, suma un nuevo centro de ocio: bolera, karaoke, minigolf, juegos de fútbol y espacio para 1.600 personas
- La obra en el inicio de Alfonso Molina, en A Coruña, descubre un muro del siglo XVIII
- El Montecarlo de A Coruña encuentra en el baile un punto de encuentro vecinal: 'A Gaiteira necesitaba un ambiente más sano
- Empieza un año crítico en la movilidad de A Coruña: la Xunta advierte de que un accidente grave puede llevar al 'colapso
- El imperio del dueño del edificio Citroën, en A Gaiteira: un conglomerado internacional de las comunicaciones