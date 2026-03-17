El PP de A Coruña pide un pleno para que Rey explique la renuncia al Mundial 2030: "Que cuente la verdad"
Miguel Lorenzo critica la "nefasta gestión" de la regidora
El portavoz del PP, Miguel Lorenzo, ha anunciado este martes que pedirá la celebración de un pleno extraordinario para que la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, explique la renuncia al Mundial 2030. "Que sea valiente y expliquee que fue todo lo que ha psado. Que dé la cara y nos cuente la verdad", ha expuesto en una rueda de prensa en la que ha criticado la "nefasta gestión" de la regidora.
"Son días muy tristes para la ciudad", ha lamentado, y ha recordado que en el discurso de Navidad de 2024 Rey dijo que este era "su gran proyecto de ciudad, su gran apuesta". "Ese proyecto nunca existió. Nos ha engañado", ha dicho Lorenzo, quien ha reconocido que siempre tuvo "dudas" sobre esto. "Tienen que pedir perdón", ha añadido.
Así, el PP solicita la celebración de un pleno extraordinario. "Esta ciudad no tiene una alcaldesa que pueda liderar un gran proyecto, solo tiene una alcaldesa que miente y engaña", ha insistido.
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