El puerto licita el servicio de apoyo en los controles de acceso durante las escalas de cruceros

El puerto de A Coruña ha iniciado el proceso de licitación para adjudicar el servicio que da apoyo a la policía portuaria durante los controles de acceso en las escalas de cruceros. Con la finalización del contrato actual, que vencerá en los próximos meses, el servicio saldrá a concurso con un presupuesto de 160.000 euros y una duración de doce meses.

Desde 2024, la Autoridad Portuaria refuerza los controles de la policía portuaria para ajustarse a las necesidades actuales tras el incremento de escalas de cruceros que ha experimentado en los últimos años. El apoyo del servicio externo, bajo la supervisión y coordinación de la policía portuaria, facilita la cobertura en jornadas en las que coinciden varios buques en los muelles, presta apoyo en las diferentes necesidades que surjan según el calendario de escalas, así como en las funciones que realiza a diario la policía portuaria.

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En los dos últimos años, el puerto de A Coruña ha recibido más de 400.000 pasajeros a los que se suman alrededor de 150.000 tripulantes, lo que genera una elevada afluencia en la entrada y salida de los viajeros en los puntos de accesos a los muelles. El impacto económico de las escalas de cruceros en el puerto de A Coruña, líder en la cornisa cántabro-atlántica, supera los 40 millones de euros anuales en la ciudad y su área metropolitana, según calcula la Autoridad Portuaria.