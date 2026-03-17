Segunda licencia concedida en el polígono de Visma: el grupo Anjoca se suma a los promotores del nuevo barrio de A Coruña

Otro paso adelante en el desarrollo del polígono de Visma. La Junta de Gobierno local dará este miércoles luz verde a una nueva licencia de construcción en el ámbito para levantar un piso de diez alturas que tendrá 114 viviendas. El promotor es Anjoca, de la que era presidente el recientemente fallecido Ángel Jove Capellán.

Esta es la segunda licencia en Visma, después de la otorgada a Arial el pasado enero para construir un inmueble de 114 pisos.

El proyecto de Anjoca, en la parcela Z4-R9LB, próxima al Ágora y a la Arqueta do Frailes, presenta un edificio en forma de L con 114 viviendas, 223 plazas de garaje y 114 trasteros, además de locales comerciales. El inmueble cuenta con bajo, diez alturas y bajo cubierta. La superficie total es de 24.576 metros cuadrados.

Con un presupuesto de 11,29 millones de euros, el plazo de ejecución de la obra es de 36 meses.

El expediente municipal sobre este proyecto informa favorablemente, por lo que se concede la licencia. Hay algunas condiciones a tener en cuenta, como definir la acometida de abastecimiento de agua, la de energía eléctrica y la de telecomunicaciones o establecer un sistema automático de extinción de incendios en garaje. También cuenta con el permiso de Patrimonio. El promotor tiene tres meses para iniciar los trabajos.

Según el proyecto de Anjoca, una promoción que recibe el nombre de Residencia Atlántica, los pisos tendrán 1, 2 o 3 dormitorios, con terraza exterior. Serán 107 viviendas de distinta tipología y siete áticos exclusivos "que disfrutan de vistas privilegiadas al mar y a la ciudad". Tendrá gimnasio comunitario y buzón digital.

Con las licencias a Arial y Anjoca, queda pendiente la de Metrovacesa, que prevé levantar tres torres residenciales en Visma.

Noticias relacionadas

Además, ya hay dos proyectos de supermercados en este nuevo barrio: Lidl abrirá un nuevo centro a a la tercera ronda, en las proximidades de la rotonda del Pavo Real, y también habrá un Mercadona cerca del Ágora que se situará en las proximidades de las torres más altas del futuro desarrollo.