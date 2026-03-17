El tiempo en A Coruña según la Aemet: suben las temperaturas

La primavera comienza este viernes, día 20, por la tarde, y el tiempo en A Coruña empieza a ponerse a juego con el cambio de estación. Como corresponde a estas alturas del año, la situación atmosférica será cambiante a lo largo de los próximos días, pero Galicia ha comenzado esta tercera semana de marzo dejando atrás las borrascas con un lunes soleado y marcado por la subida de las temperaturas. Hay varios matices en la predicción meteorológica para los próximos días pero parece claro que este cambio de tendencia llega para quedarse, por lo menos durante unas cuantas jornadas, así que todavía quedan por delante varios días de tiempo estable, seco y soleado antes de volver a sacar el paraguas.

A continuación detallamos los pronósticos del tiempo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y Meteogalicia para los próximos días, que en resumen hablan del adiós al invierno y la bienvenida a la primavera.

Meteogalicia ya adelantaba este lunes que la semana iba a arrancar en Galicia con clara influencia anticiclónica y tiempo primaveral.

Ayer efectivamente fue un día de cielo muy despejado en A Coruña y con temperaturas suaves también en el resto del territorio gallego.

¿Y cómo viene el resto de la semana? A partir de hoy martes día 17 suben las temperaturas y, en plena recta final para el comienzo de la primavera, que arranca este viernes día 20 por la tarde, Galicia cambia el paraguas por la manga corta, con estabilidad atmosférica y un notable ascenso térmico. Hoy se espera un día con apenas algunas nubes y con máxima de 23 grados en A Coruña según los pronósticos de las agencias meteorológicas.

Temperaturas primaverales

El miércoles día 18 aumentará la nubosidas pero previsiblemente sin lluvias a la vista en el área coruñesa, y de nuevo con máximas que rondarán los 20 grados en el litoral coruñés.

El jueves día 19, festivo por la celebración de la festividad de San José, la Aemet y Meteogalicia prevén otra jornada de tiempo muy estable, con algunas nubes pero sin precipitaciones, y con máxima de entre 21 y 23 grados en A Coruña según las previsiones de la Aemet y Meteogalicia.

Fin de semana: puente de marzo

Para el viernes día 20, más de lo mismo: baja probabilidad de lluvias y termómetros en valores primaverales. Precisamente durante esta jornada es cuando empezará oficialmente la primavera.

Para este fin de semana en el que muchos gallegos hacen puente --al ser festivo este jueves-- llegará tiempo cambiante. El adelanto de las previsiones para este sábado día 21 y domingo día 22 dibuja un panorama con un cierto incremento de la inestabilidad atmosférica. Meteogalicia avanza que entre el viernes y el domingo Galicia estará en una situación atmosférica marcada por la presencia de una baja desprendida que aportará inestabilidad desde el sur, con nubes de tipo medio y alto, sin descartar algunos chubascos ocasionalmente tormentosos que serán más probables en la mitad sur de Galicia. La Aemet no prevé de momemto precipitaciones en A Coruña y mantiene una previsión de tiempo seco y estable en la ciudad. Las temperaturas seguirán en valores suaves, propios de esta época del año que estrenamos.

Última semana de marzo

Y de cara a la próxima semana, Meteogalicia avanza que las condiciones serán privisiblemente más estables, con alta probabilidad de tiempo seco en general en Galicia.

Seguiremos pendientes de cómo evolucionan los pronósticos meteorológicos para concretar qué tiempo hará en A Coruña para lo que queda de marzo y la Semana Santa, que ya llama a la puerta. Más información.