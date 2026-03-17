Los trabajadores de Lecer convocan una reunión en el Metropolitano de A Coruña para pedir sus pagos: "Ninguén soluciona nada"

Los trabajadores del programade Lecer convocan para este miércoles 18 de marzo un encuentro abierto en el Fórum Metropolitano de A Coruña. Los afectados por los impagos se reunirán con antiguos usuarios para actualizarles sobre el retraso en la ejecución de los talleres.

En el texto de la convocatoria, el colectivo de trabajadores insta al IMCE (Instituto Municipal Coruña Espectáculos) y al Concello, así como a la Concejalía de Cultura, a personarse en el vestíbulo del Fórum. Lamentan la falta de comunicación con las instituciones y el impago a diez de los más de 60 afectados.

"Non é non cobrar, é non traballar. Se nos din que ata verán non traballamos, buscamos algo. Din que en quince días, pero xa escoitamos moitas veces que en quince días. Pasaron meses. Deste xeito, con esas palabras, non podo buscar outro traballo por se comezan os cursos. Daba moitos talleres, tiña 350 alumnos", explica Beatriz Álvarez, portavoz de los trabajadores.

Álvarez explica que varios compañeros han abandonado Lecer a consecuencia de los retrasos en los pagos y la convocatoria de nuevos talleres. La portavoz confirma que el encuentro abierto se realizará con "permiso ou non" porque "é o etico". Denuncian la falta de respuestas tanto del IMCE como del Concello y remite la última comunicación al 23 de febrero.

"As portas din que están abertas, pero eu non as vexo. Son promesas que non se cumpren. Os usuarios dan ánimos e buscaron alternativas. Chamaron a varios de nós porque botan de menos Lecer. Moitos móvense, escríbenlle á alcaldesa, pero non hai resposta. Ninguén nos axuda. O resto do persoal non pode interactuar con nós por se acaso. Temos o apoio da xente, pero teñen as mans atadas", resuelve Álvarez.