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Los vecinos de Monte Mero recelan de la oferta de viviendas en la zona realizada por la Xunta

Aseguran estar "expectantes" sobre la propuesta, ya que no podrán construirlas si se mantiene la indemnización prevista por el Gobierno gallego por la expropiación de sus casas

Casas y fincas en Monte Mero, donde se construirán más de 4.000 viviendas. | Iago López

Casas y fincas en Monte Mero, donde se construirán más de 4.000 viviendas. | Iago López

José Manuel Gutiérrez

La propuesta de la Xunta de ofrecer "viviendas de reemplazo" a las personas que viven de forma habitual en Monte Mero y que se verán afectadas por el proyecto autonómico para construir 4.000 viviendas en ese lugar mantiene "expectantes" a los vecinos, ya que por el momento desconocen en qué condiciones se planteará esa propuesta. El Gobierno gallego anunció que se reunirá el día 25 de marzo con ellos y que incluso podrán optar por una vivienda unifamiliar o una integrada en un edificio de pisos, aunque no ha detallado en qué parte del futuro polígono residencial.

"Non nos gustou enterarnos como sempre pola prensa de que a Xunta se vai reunir con nós", reprochó Mónica García, presidenta de la asociación de vecinos de Eirís y una de las portavoces de los residentes en Monte Mero, quien destaca que la Xunta anuncia esta iniciativa "pero non di en que condicións, co cal non sabemos se é algo positivo ou non".

García recuerda que la primera oferta de la Xunta a los vecinos les permitía acceder a una parcela y edificar en la misma una vivienda, "pero nos van pagar a 10 euros o metro cadrado e a parcela nola vendían a a 200 euros o metro cadrado, polo que era un regalo envelenado porque non era unha opción viable".

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"Neste caso non sabemos como van valorar e se esa vivenda será ou non accesible", señala la dirigente vecinal, quien considera que si se mantienen las condiciones iniciales "vai ser moi difícil poder pagar nada". En su opinión, "deberían ser eles quen repoñan a vivenda" y apunta que cuando a principios de este siglo se llevó a cabo la expropiación para la construcción del parque de Eirís solo se realojó a las personas que no tenían otra vivienda, pero que hubo el caso de una familia que tenía "outra casa que estaba en ruínas e consideraron que xa tiña unha vivenda, polo que non lle deron realoxo".

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