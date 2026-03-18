La cómica Valeria Ros presenta 'Doctora Amor' en A Coruña, el show que sirve de consultorio y terapia: "Pocas veces me ha pasado que alguien del público me increpe"

¿Cómo es el montaje interno de Doctora Amor? Porque no consiste solo en seleccionar una persona del público para participar.

Aquí la improvisación viene de un consultorio previo donde la gente apunta su pregunta, con lo cual en el momento en que interactúa conmigo ya ha tenido previamente ganas de jugar. La inscripción es a través de un QR. La gente lo escanea al sentarse y puede hacerme una pregunta. Deciden si quieren subir al escenario para desarrollarlo o simplemente quedarse ahí. Juego a veces con la improvisación sin saber quién es. Doctora Amor lo hago con cómicas que se suben a contar una aventura amorosa que salió mal. Por mi parte hay mucho monólogo centrado tanto en el amor como en la situación de tener prácticamente tener 40 años y ser madre soltera.

En este caso, lo personal debe ser y es muy cómico.

Sí, y es una cosa que al final me preocupa. Inconscientemente puede ser que haga cosas para que me salgan mal. A veces dices: "Madre mía, qué desastre de vida". Soy muy despistada, me pasan muchas cosas porque voy como a mil por hora. Intento llegar a todo. A veces hay que mirar la situación desde el punto de vista cómico, que igual para alguien es un drama.

Es una producción que cambia en cada número por el público. ¿Cómo se enfrenta a ello?

Mis espectáculos siempre se han caracterizado por tener bloques de stand up y jugar mucho con la improvisación. Lo que está de moda ahora, que es hablar con el público e improvisar, es muy difícil. Pero, al final, es mucho más complejo crear un chiste y lanzarlo. Para los cómicos, la improvisación no es tan dura como la gente cree.

¿Y si sale un mal compañero de improvisación?

Tienes que llevar esa situación a a la comedia. La gente que viene normalmente ya sabe lo que hay y viene con ganas de de reírse. Pocas veces me ha pasado que alguien del público me increpe o le siente mal algo.

Cuenta con Eva Iglesias en A Coruña, ¿cómo entraron en contacto?

A Eva la conocí en Land Rober. Me parece una tía tremenda y divertidísima. Cuando iba a ir a Galicia no dudé en que quería que ella se siente a contar anécdota. Los animales televisivos nos olemos. Tengo muy buen ojo en ese sentido. Nada más ver a a Eva, cómo se desenvuelve o incluso cómo se mueve o la manera de hablar, ya sabes que, lo primero, es una persona con seguridad a la hora de hacer comedia. Eso divierte lo que más.

Meterse en escena con un tema privado, como los problemas de pareja, ¿genera buena materia?

El amor siempre ha sido un gran material y lo seguirá siendo. Al final, es de lo que preocupa más al ser humano, eso, las relaciones de pareja o el sentirse solo. Está todo ligado a nuestra vida y a lo psicológico. El humor y el amor funcionan siempre. El reto está en crear algo muy específico. No quiero que alguien vaya a otro espectáculo de humor y amor y se vaya con la misma sensación del tipo de chistes que son iguales.

De las preguntas que le lanzan, ¿qué observa que padece más la gente?

A las mujeres nos sigue preocupando el tema de querer casarnos y tener hijos, en general. También preguntan por la espera en una relación heterosexual u homosexual de que la otra persona se lance a pedirlo, o sobre citas. Muchas preguntas van en torno a qué hago para que mi pareja me pida matrimonio. Por mucho que haya un movimiento más moderno y más liberal, hay algo dentro de nosotros que es muy clásico porque lo hemos mamado. Las nuevas generaciones van cambiando, pero sigue pasando eso.

Entonces, ¿el humor y la empatía son más que compatibles como herramientas?

Por supuesto. Nada mejor que la naturalidad. Es donde surge el humor también. En el teatro se crea un ambiente de equipo tú a tú. Lo que está pasando en ese momento nos está pasando a nosotros, como terapia grupal. Aunque haya bloques que se repiten, siempre vivo el espectáculo como si fuese la primera vez que lo cuento. No soy nada estricta ni disciplinada con mi texto.

Después de esta experiencia, ¿se reconvertiría en terapeuta?

A mí siempre se me ha dado muy bien dar consejos a mis amigas. Los consejos que suelo dar son desde la verdad, lo lanzo desde el humor, pero siempre con verdad. Hay gente que me pregunta cosas muy reales y muy serias que de repente digo: "Oye, sabes que soy cómica y esto va de de reírnos".

¿Cómo vive entre el mundo de la televisión y el teatro? Son dos medios muy diferentes.

Llevo ya años en televisión y tengo la posibilidad de improvisar mucho en prácticamente todos los trabajos. También es donde dejas un poco la huella, porque al final leer un guion lo puede hacer cualquier cómico. Siempre intento crear un personaje en cada formato en el que estoy.