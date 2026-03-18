El Concello de A Coruña recuperará en abril su programa de Lecer

El Concello de A Coruña anunció este miércoles que el próximo abril volverá a poner en marcha su programa de Lecer, que se desarrolla en el Fórum Metropolitano y en el Ágora y que debía haberse iniciado en febrero, mediante un contrato puente que se extenderá hasta la adjudicación del servicio a una nueva empresa. Las dificultades económicas llevaron a la anterior concesionaria, Serviplus, a dejar de pagar a los trabajadores, por lo que el Gobierno local decidió retirarle el contrato.

También informó el Concello que la próxima semana se aprobarán los pliegos de condiciones del concurso para la licitación y que tan solo quedan cinco trabajadores por cobrar los atrasos, lo que achaca a "motivos alleos ao Concello". Este anuncio se efectuó después de una reunión del concejal de Cultura, Gonzalo Castro, y la directora del IMCE, Laura Seoane, con el secretario general de UGT en Galicia, Ángel Iglesias.

Los trabajadores realizaron en la mañana de este miércoles una reunión en el Fórum Metropolitano para exponer su situación a la que invitaron a los responsables municipales, aunque no acudieron y excusaron su inasistencia cuando ya había comenzado. "Non sabemos que pintaba UGT nesa reunión", manifestó posteriormente Beatriz Álvarez, una de las portavoces de los empleados, quien recordó que su representación laboral la ejerce la CIG.

Destacó que en el pleno municipal del 12 de febrero el Gobierno local se comprometió a consultar los pliegos de la licitación con una comisión de docentes del programa pero que no se cumplió y sobre los atrasos dijo que son nueve las personas que todavía no han cobrado.

Sobre la reanudación del programa señaló que desconocen que haya alguna empresa interesada en llevarlo a cabo y que el Concello no les informa sobre las novedades, ya que no se puso en contacto con ellos hoy y no les convoca a una reunión desde el 5 de febrero, ya que el encuentro celebrado el 23 de ese mes fue a raíz de su intento de encerrarse en el Concello.

Escuelas deportivas

La Junta de Gobierno aprobó también el nuevo contrato de las escuelas deportivas municipales, que se licitará con un presupuesto de 3,4 millones y una duración de dos años prorrogable a dos más. El servicio está gestionado en la actualidad por la empresa municipal de servicios, Emvsa, tras decidir la anterior concesionaria, Serviplus, dejar de prestarlo en diciembre.

Inés Rey destacó que tiene una "gran relevancia" porque cuenta con más de 4.000 participantes, en su mayoría personas mayores que de este modo acceden de forma regular a la práctica deportiva e incrementan su socialización. La alcaldesa destacó que el nuevo contrato incorpora mejoras sociales para los trabajadores, quienes realizaron una huelga a principios de este año en demanda de la modificación de sus condiciones laborales.