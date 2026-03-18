¿Reconoces este rincón? Los dos coruñeses que están 'arreglando' A Coruña con IA

La Marina, con sus galerías geométricas mirando al mar, es una de las postales más representativas del urbanismo coruñés. Sin embargo, detrás de esta icónica estampa que recibe a los cruceristas cada año, es fácil encontrar en el callejero otras muestras arquitectónicas únicas que han caído en el olvido.

Las líneas y volutas de sus fachadas se encuentran muchas veces deslucidas y huérfanas de una actividad que les devuelva el brillo que tuvieron en el pasado. El mismo que se han propuesto recuperar dos ciudadanos de A Coruña con Coruñe_Arte (@corune_arte), una iniciativa de Instagram en la que rediseñan "viviendas y solares que necesitan una remodelación" aprovechando el sinfín de posibilidades que ofrece la Inteligencia Artificial (IA).

Dicen sus creadores que se trata de un proyecto "totalmente anónimo y altruista", pensado para "embellecer la ciudad" y poner en valor "el patrimonio urbanístico tan brutal que tiene A Coruña". "Queremos abrirle los ojos a la gente. Que vea que a veces nos vamos a lo más nuevo, cuando tenemos edificios estupendos que ya existen", explica uno de los responsables de perfil, que lanza una advertencia: "los elementos únicos de la ciudad se están perdiendo".

Coruñe_Arte, la iniciativa que sueña con una A Coruña más bonita

Las ideas de Coruñe_Arte trascienden la estética de las fachadas. Las propuestas también incluyen sugerencias de negocios que podrían funcionar en la zona, teniendo en cuenta las necesidades del barrio y la normativa de los edificios.

La escalinata de la Cuesta de la Palloza, por ejemplo, -hoy casi gris y manchada por la lluvia-, recupera en su cuenta el resplandor con un colorido local de flores, que se derraman por las escalinatas y le dan una nueva cara a este rincón olvidado de Cuatro Caminos. Lo mismo ocurre en las galerías de Linares Rivas, para las que proponen un elegante café, y con el amplio edificio que redondea la esquina de Alfredo Vicenti con la Avenida Finisterre.

Ese es, dicen los creadores, el sitio perfecto para un restaurante de comida sana. "Cada vez que abre una nueva hamburguesería me llevo las manos a la cabeza, porque en A Coruña ya hay 100.000. Pero tenemos pocos restaurantes sanos o de proximidad", señala uno de los autores, que tiene claro cuál es el barrio que necesita una mayor dosis de esfuerzo.

Aunque "en el Ensanche hay edificios maravillosos y las construcciones racionalistas de Os Mallos son brutales", es la Pescadería la que demanda urgentemente "una vuelta". "Ahí se han hecho muchos Airbnb con reformas exprés que no han respetado los edificios. Tenemos que recuperar las galerías y las maderas, con propuestas que no rompan la estética y respeten el patrimonio", dicen.

Ese es el motivo por el que gran parte de los proyectos que han abordado se ubiquen en la zona. Para ella imaginan un glamuroso mercado gourmet en el edificio Labase y un café librería bajo un jardín vertical en la esquina de la Estrecha de San Andrés con Cordonería. Se atreven, incluso, a lanzarle un guante al mayor gigante de A Coruña: Inditex. "La antigua sede de Telefónica me parece una maravilla, debería albergar algo de renombre. Por eso le proponemos volver a Zara, a ver si se anima".

"Inés Rey tiene que seguirnos ya, le vamos a aportar ideas"

Desde que crearon la cuenta a principios de marzo, los promotores de Coruñe_Arte han escogido los puntos a revitalizar con el método más antiguo del mundo: recorriendo el terreno. "Nos ponemos a caminar y buscamos rincones que tengan alma y no estén explotados", cuenta uno de los artífices, al que le gustaría que la propia ciudadanía se uniera a la búsqueda.

Y es que Coruñe_Arte está abierta a las sugerencias de los usuarios, que pueden proponer los puntos que deseen ver con una nueva cara. "La gente nos puede trasladar ideas y las asociaciones de comerciantes pueden contactarnos. También esperamos que esto haga pensar a posibles inversores y que haya quien se anime a llevar a cabo estas propuestas".

Entre ellas, los creadores apuntan incluso a la alcaldesa de A Coruña, para la que el perfil podría, dicen, ser una fuente de inspiración. "Inés Rey tiene que seguirnos ya, porque le vamos a aportar ideas. Las concejalías tienen que apoyarse en proyectos bien pensados para diseñar el urbanismo y esta ciudad tiene un potencial enorme".