Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Corte en A Pasaxe: las alternativasViviendas de reemplazo para expropiados por Monte MeroHistoria del estadio de RiazorAnjoca construirá 114 viviendas en VismaLa primera vez de Ignacio Rivera en un plató de televisión
instagramlinkedin

El foro 'Profesión y propósito' reúne en A Coruña a mujeres referentes de la música y el audiovisual

En él se reunieron artistas como Silvia Penide, Estíbaliz Veiga o Lucía Veiga

Participantes en el Foro, como las actrices Estíbaliz Veiga y Lucía Veiga, las músicas Silvia Penide, Candela Liste, o la gestora cultural Ánxela Vila

Participantes en el Foro, como las actrices Estíbaliz Veiga y Lucía Veiga, las músicas Silvia Penide, Candela Liste, o la gestora cultural Ánxela Vila / LOC

RAC

A Coruña

El foro 'Profesión y propósito: mujeres liderando la cultura' ha reunido en la fábrica de Coca-Cola de A Coruña a destacadas profesionales del ámbito cultural y audiovisual gallego para analizar el liderazgo femenino, la profesionalización del sector y los retos del futuro.

En él hubo dos mesas de diálogo centra en la evolución del sector cultural. La primera mesa estuvo dedicada a la profesionalización del sector y contó con la participación de las músicas Silvia Penide, Candela Liste y de la gestora cultural Ánxela Vila. En ella se abordaron las dificultades para consolidar trayectorias profesionales en la música y la cultura, las barreras estructurales existentes y la necesidad de reforzar el ecosistema cultural gallego.

La siguiente mesa se centró en las trayectorias profesionales en la interpretación y reunió a las actrices Estíbaliz Veiga y Lucía Veiga. La conversación abordó la evolución reciente del sector audiovisual, el impacto de las nuevas plataformas y las oportunidades para las intérpretes.

Noticias relacionadas

Este foro, que fue moderado por la experta en comunicación estratégica Tesa Díaz-Faes, estuvo organizado por la plataforma Elas Son Artistas y Coca-Cola. Además, se puso de relieve el momento de crecimiento y transformación que vive la cultura en Galicia, así como la necesidad de seguir avanzando en la consolidación de estructuras que permitan a las mujeres desarrollar carreras profesionales sostenibles en el sector.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una multinacional tecnológica de Oleiros se hace con la propiedad del histórico edificio Citroënde A Coruña
  2. Marineda City, en A Coruña, suma un nuevo centro de ocio: bolera, karaoke, minigolf, juegos de fútbol y espacio para 1.600 personas
  3. Las alternativas para entrar y salir de A Coruña durante el corte total de A Pasaxe durante una semana
  4. El acceso al Chuac desde A Coruña será por la carretera del puerto del 30 de marzo al 1 de abril: estas son todas las alternativas
  5. La Xunta ofrecerá viviendas de reemplazo a los casi 200 expropiados de Monte Mero, en A Coruña
  6. Empieza un año crítico en la movilidad de A Coruña: la Xunta advierte de que un accidente grave puede llevar al 'colapso
  7. El imperio del dueño del edificio Citroën, en A Gaiteira: un conglomerado internacional de las comunicaciones
  8. Cierra un exitoso obrador de galletas en el centro de A Coruña: 'El 12 de abril será la última horneada

El foro 'Profesión y propósito' reúne en A Coruña a mujeres referentes de la música y el audiovisual

El foro 'Profesión y propósito' reúne en A Coruña a mujeres referentes de la música y el audiovisual

Concierto de Suede en A Coruña: Mantente dorado, Ponyboy

Concierto de Suede en A Coruña: Mantente dorado, Ponyboy

El Concello de A Coruña recuperará en abril su programa de Lecer

El Concello de A Coruña recuperará en abril su programa de Lecer

Reordenan el tráfico en la carretera de acceso al Coliseum de A Coruña que se hundió

Reordenan el tráfico en la carretera de acceso al Coliseum de A Coruña que se hundió

El corte total de tráfico en A Pasaxe coincide con un partido del Deportivo en A Coruña

¿Reconoces este rincón? Los dos coruñeses que están 'arreglando' A Coruña con IA

¿Reconoces este rincón? Los dos coruñeses que están 'arreglando' A Coruña con IA

Estudiantes de A Coruña reinterpretan a Annie Leibovitz dentro del programa educativo de la Fundación MOP: "Nos interesa la formación artística"

Malena Alterio, Facu Díaz, Ignatius Farray y David Perdomo, estrellas del EMHU 2026

Malena Alterio, Facu Díaz, Ignatius Farray y David Perdomo, estrellas del EMHU 2026
Tracking Pixel Contents