El foro 'Profesión y propósito' reúne en A Coruña a mujeres referentes de la música y el audiovisual

El foro 'Profesión y propósito: mujeres liderando la cultura' ha reunido en la fábrica de Coca-Cola de A Coruña a destacadas profesionales del ámbito cultural y audiovisual gallego para analizar el liderazgo femenino, la profesionalización del sector y los retos del futuro.

En él hubo dos mesas de diálogo centra en la evolución del sector cultural. La primera mesa estuvo dedicada a la profesionalización del sector y contó con la participación de las músicas Silvia Penide, Candela Liste y de la gestora cultural Ánxela Vila. En ella se abordaron las dificultades para consolidar trayectorias profesionales en la música y la cultura, las barreras estructurales existentes y la necesidad de reforzar el ecosistema cultural gallego.

La siguiente mesa se centró en las trayectorias profesionales en la interpretación y reunió a las actrices Estíbaliz Veiga y Lucía Veiga. La conversación abordó la evolución reciente del sector audiovisual, el impacto de las nuevas plataformas y las oportunidades para las intérpretes.

Noticias relacionadas

Este foro, que fue moderado por la experta en comunicación estratégica Tesa Díaz-Faes, estuvo organizado por la plataforma Elas Son Artistas y Coca-Cola. Además, se puso de relieve el momento de crecimiento y transformación que vive la cultura en Galicia, así como la necesidad de seguir avanzando en la consolidación de estructuras que permitan a las mujeres desarrollar carreras profesionales sostenibles en el sector.