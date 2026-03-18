¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del miércoles 18 de marzo
Un repaso a la obra de Edith Piafh se cuela entre las citas de la agenda de ocio y cultura
Pol Guasch presenta su libro ‘Reliquia’
El escritor catalán conversará sobre su último libro con Samuel Merino. En Reliquia habla de la muerte de su padre, de familia, de ausencia y de escritura.
19.00 horas. Librería Moito Conto (San Andrés, 35)
Espectáculo a través de las canciones de Piaf
Piaf! The Show, el mayor éxito francés de los últimos años, llega a Galicia para celebrar el 110 aniversario de Edith Piaf. Hay entradas en Ataquilla.
20.00 horas. Teatro Colón (Avenida de la Marina, 7A)
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