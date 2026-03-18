La institución de A Coruña donde todos son familia: los 35 años del Centro Ocupacional Pascual Veiga

Libretas, marcapáginas, mandiles, velas, paños de cocina, toallas, baberos... Las manualidades hechas con el tesón de los integrantes del Centro Ocupacional Pascual Veiga dejan traslucir los hilos que los unen más allá de las actividades de la asociación. El cariño de la presidenta, Fina Arcas, y de la directora, Esther López —o Teresa, para los amigos— es el timón que marca el rumbo de esta gran familia, que celebra los 35 años desde su apertura.

Tomando el nombre de la calle donde se instalaron en un inicio, en la zona del Agra do Orzán, la asociación nació de la voluntad de siete familias. 35 años después, dos de esos hijos continúan como usuarios del centro, Miguel Astray y Begoña Ouro: "Viñan do colexio Santiago Apóstol, e como non había outra alternativa pensaron en facer un taller ocupacional. Iniciárono esas sete persoas cunha monitora que facía manualidades, na rúa Pascual Veiga", explica la directora. Después de dos años, el concello les concedería el espacio actual: "E dende esa estamos aquí", añade.

CENTRO OCUPACIONAL PASCUAL VEIGA / CASTELEIRO / LCO

Más que equipo

Fina, presidenta desde el año 2003, peleó desde el principio para que la iniciativa "siguiera bien", y comenta que la clave para darse a conocer es "moverse mucho". Con Teresa a su lado, cuenta la historia de cuando se les encargó un pedido importante: "Yo me iba con el estarcido en mi bolsita, otro día llevaba papelería...", narra. "Cuando fui a La Superpapelería, yo allí no conocía a nadie, me presenté y les expliqué lo que hacíamos. E hicieron un pedido bestial, que yo llegué aquí y no cabía en mí de gozo. Volví a llamar por si había tomado mal la nota... pero no, estaba bien", explica.

"Yo no imaginaba que iba a estar aquí 23 años, y hubo momentos muy buenos a nivel de compañerismo", dice Fina. Agradece la presencia de Teresa, amarre constante en sus tribulaciones a lo largo de estas dos décadas. La directora, por su parte, espera tener a Fina de su lado hasta su jubilación: "Non concibo esta entidade se non está Fina. Con ela podes falar de todo. Non hai ninguén que poida substituíla, porque coa empatía se nace", confiesa emocionada.

Otra de las figuras destacadas del centro es la hermana de Teresa, Mónica, encargada de mantener limpias las instalaciones desde hace 25 años. Con una sempiterna sonrisa, consigue recibir otra de vuelta allá adonde va, plumero en mano. Originaria de As Pontes, se vino a vivir con su hermana Teresa cuando esta era universitaria. "Se tragó varias fiestas de piso, la pobre", ríe Teresa mientras Miguel Astray, uno de los dos usuarios primigenios del Pascual Veiga, acaricia su mano con cariño. Ahora tiene su propio piso, gracias al duro trabajo de un cuarto de siglo.

Mónica López, limpiadora del centro desde hace 25 años / CASTELEIRO

La libre expresión de la creatividad es una de las bazas fuertes de la asociación, pero también de Tania Gómez, una de sus usuarias: "Yo soy de Moldavia, pero llevo en A Coruña bastante tiempo, cuarenta y pico años ya". A Pascual Veiga llegó en 1999, siendo uno de los miembros más antiguos. Enumera, orgullosa, su larga lista de diplomas, y disfruta especialmente de las actividades musicales; de hecho, antes de la pandemia el centro tenía un grupo, el Naranja Imaginario, con el que recorrieron toda España.

El nombre fue ocurrencia de la propia Tania, porque las paredes donde hacían un taller de relajación eran de color naranja, y entre todos añadieron 'imaginaria' por la capacidad innata de Tania para construir historias. "Y Tania hacía recitales", añade Teresa ante la sonrisa de la aludida. "Fue un momento histórico, porque se rompieron una serie de estigmas a nivel estatal", explica Iago González, de la Asociación Proxecto Máscaras, entidad cultural colaboradora de los de Pascual Veiga.

Ahora quieren retomar el espíritu musical con su Orquesta Invisible, con la que animarán el Fórum Metropolitano de A Coruña el próximo 4 de junio, en la segunda muestra de Uniendo Talentos. También acudirá un grupo de danza tradicional de Colombia: "Unir talentos é a filosofía, unir talentos de distintas persoas que se dedican a diversas actividades de forma amateur", expone la directora.

'Inclusivo' versus 'no excluyente'

"Tratamos de levar as cousas fóra da condescendencia que adoita implicar a mirada á discapacidade ou diversidade", indica Iago, quien añade un matiz: "Nós o que facemos son proxectos audiovisuais non excluíntes, rehusamos a palabra 'inclusión'. Simplemente non eliminamos a posibilidade de que alguén se integre".

Con motivo del aniversario del centro, desde el Pascual Veiga contactaron con Iago para proponerle realizar un pequeño vídeo documental que tuviera a los usuarios como protagonistas. "O que buscamos foi condensar os 35 anos do centro, pero a nivel das persoas", especifica Iago.