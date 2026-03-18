Jorge Drexler vuelve a A Coruña para presentar su nuevo trabajo 'Taracá'

El cantautor uruguayo Jorge Drexler, una de las voces más influyentes y poéticas de la música iberoamericana, regresará a A Coruña este 2026 tras su paso por el ciclo Noites do Porto en 2022 para presentar su nuevo trabajo discográfico ‘Taracá’. Llegará a la ciudad el 21 de noviembre en el Palacio de la Ópera con su nueva propuesta, un espectáculo inédito y renovado en el que se subirá al escenario acompañado de siete músicos para presentar ante el público coruñés un repertorio en el que serán protagonistas las nuevas canciones de ‘Taracá’ junto a una selección de temas que recorrerán su extensa y exitosa carrera.

A lo largo de su carrera, Drexler ha publicado quince discos de estudio y ha llevado su música a escenarios de todo el mundo. Con su nuevo trabajo publicado este mes de marzo, invitará al público a cruzar los puentes sonoros y emocionales que tiene en su nueva etapa. Las entradas para descubrirlo en vivo saldrán a la venta el próximo viernes, 20 de marzo, a través de artmusicagency.es y ataquilla.com.