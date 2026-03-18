Malena Alterio, Facu Díaz, Ignatius Farray y David Perdomo, estrellas del EMHU 2026

El Encuentro Mundial de Humorismo ha desvelado este miércoles la programación completa que llenará A Coruña de sonrisas del 23 de abril al 3 de mayo. Casi una veintena de espectáculos, conversaciones abiertas al público, la grabación de un pódcast, un curso de clown, una proyección de cine y una exposición fotográfica son algunas de las citas destacadas de esta sexta edición, que contará con el trío de comediantes Ignatius Farray, Laura Márquez y David Perdomo el sábado 25 de abril a las 12.30 con su espectáculo ‘Animus Locandi’. El mismo día también se presentará Facu Díaz, a las 21.00 horas, con su espectáculo ‘Esto no es culpa de nadie’. Las entradas ya están a la venta en www.emhu.es y www.ataquilla.com. Y la actriz Malena Alterio, el ilustrador Riki Blanco, el humorista Xavi Puig, la dibujante Candela Sierra, el guionista Dani Fontecha, el creador de contenido digital Alfonso Ortega, 'Cocituber' y el ya imprescindible alumnado de la Escuela de Impro de A Coruña formarán parte de la programación paralela del EMHU 2026, que incluirá además una proyección de cine, ‘Sujétame el cubata’, y el posterior coloquio con JJ Vaquero en los Cantones Cines.

El escritor y codirector de El Mundo Today Xavi Puig, la dibujante y Premio Nacional de Cómic 2025 Candela Sierra, la actriz de doblaje y cantante Nikki García, el ilustrador Riki Blanco, la productora y directora artística Ximena Feijóo Merklen, y el humorista y mago Luis Piedrahita abrirán las conversaciones de su grupo de WhatsApp el viernes 1 de mayo, a las 12.30 horas, en el teatro Colón. Y en el mismo recinto, el domingo 3 a las 12.30 horas, se celebrará el coloquio ‘Mi media comedia’, que contará con Eva Hache (quien también participará en el ‘Fantastic Colofon’ del cierre) para una entrevista en directo, con público, a Malena Alterio. Pero antes, el sábado 2 de mayo a las 12.30 horas en Afundación, el cómico y guionista de El Hormiguero Dani Fontecha protagonizará la grabación de ‘Torreznos Podcast’ junto a Alfonso Ortega, ‘Cocituber’.

También tendrá lugar la improvisación con la Escuela de Impro de A Coruña en un encuentro humorístico-deportivo que se celebrará el viernes 24 de abril a las 12.00 horas en Afundación y contará con Oswaldo Digón y Víctor Grande como árbitros. La entrada será gratuita y se podrán llevar alimentos no perecederos para colaborar con el programa Cultura x Alimentos de Afundación.

Como novedad, el EMHU 2026 impartirá su primera formación de la mano del clown Jöns Pappila, en un taller intensivo de tres jornadas de cuatro horas diarias, diseñado para explorar el sentido del ridículo, perder el miedo a la exposición y transformar el vértigo en una herramienta para la comedia y la oratoria. Las inscripciones ya pueden realizarse a través de la web www.emhu.es.

Además, desde el 31 de marzo y hasta el 12 de septiembre, la sede de Afundación mostrará en una exposición una selección de 72 divertidas fotografías de animales que han sido premiadas en el certamen internacional ‘Comedy Wildlife Photo’. Y el público infantil tendrá su plato fuerte el sábado 2 de mayo en el teatro Colón con los malabares y acrobacias de ‘Piensa en Wilbur’ y con una doble función, a cielo abierto, de ‘El velocípedo mágico’, dirigida e interpretada por Billy Bluff que llegará a la plaza de María Pita el viernes 1 de mayo a las 12.30 y a las 18.30 horas.

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La organización del EMHU señala que funciones como ‘Corta el cable rojo’, ‘Pintando a mona xuntos’, ‘Yunez Chaib en directo’, ‘Humoris Causa’, ‘Fantastic Colofon’ y ‘Chisteria Colectiva’ están a punto de agotar entradas, mientras que ya no quedan localidades para ‘Estirando el Chicle. El show de Mentira y Traición’.