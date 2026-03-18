La obra del Escorial llega a su fin en A Coruña: "Hay mucha más expectación de la que esperaba"

La espera ha sido larga y la expectación grande. Más de cinco meses de obras han convertido al bar de siempre, Escorial, en un espacio moderno y versátil, Fika. Eric Pérez, con 22 años de experiencia en la hostelería coruñesa, conoce bien el ocio de la ciudad. Tras una década tras la barra del antiguo Fika, el destino —y un local vacío con mucha historia— le permite ahora retomar un camino que nunca llegó a abandonar del todo.

"El que abrimos ahora es una continuación del anterior", explica Eric, que vio como en mayo del año pasado, se cerraba la conocida cafetería de plaza Maestro Mateo. "Yo estuve diez años en el otro Fika y cuando vi la oportunidad de coger este local, que estaba vacío, pensé en trasladar el mismo ambiente y un concepto parecido", asegura el nuevo dueño.

Eric no fue el fundador del primer Fika, pero sí una de las caras más reconocibles del establecimiento durante años. El nombre del local original procede de una palabra sueca que alude a hacer una pausa para tomar algo o merendar, una idea que marcó el estilo del bar desde sus inicios. "Siempre me gustó mucho esa filosofía de parar un rato, tomar algo y encontrarte con la gente del barrio", comenta.

Desayunos, "tardeo" y resiliencia

El nuevo establecimiento apostará por un horario y una oferta algo diferentes a la etapa anterior. Si el antiguo Fika tenía mucha actividad nocturna, el proyecto de la calle Rey Abdullah se centrará sobre todo en las mañanas y en el tardeo. "Nos vamos a especializar bastante en desayunos, con tostadas y bastante variedad", explica Eric. "Y por la tarde queremos potenciar el tardeo, con algunas tapitas y una tapa especial los viernes y sábados con la consumición".

El local cerrará sobre las diez de la noche, un horario más temprano que el del anterior negocio. "El Fika antiguo funcionaba mucho con copas y coctelería por la noche. Nosotros queremos enfocarlo más en el ambiente de tarde", resume el responsable.

El espacio ha cambiado por completo durante los últimos meses. La reforma comenzó hace alrededor de cinco meses y afectó a todo el local. "Se ha hecho todo nuevo: suelo, techos, todo", explica el hostelero. Uno de los objetivos fue insonorizar el establecimiento para poder acoger celebraciones. "Lo quiero tener también para cumpleaños o pequeños eventos. Por eso decidí insonorizar todo desde el principio", añade.

Eric Pérez, dueño del nuevo Fika, con su mujer Mariaugenia D'agosto / CARLOS PARDELLAS

El nuevo Fika abre este miércoles 18, víspera del Día del Padre. "Lo vamos a abrir directamente, como una inauguración y a la vez el primer día de trabajo", asegura. Mientras ultiman los detalles, el movimiento en la puerta del local ya refleja la curiosidad del barrio. "Hay mucha gente que pasa, ve la puerta un poco abierta y se asoma para mirar cómo está quedando", cuenta entre risas. "La verdad es que hay mucha más expectación de la que esperaba", asegura.

El hostelero confía en reencontrarse con antiguos clientes y sumar también público nuevo. "Muchos siguen viniendo porque yo sigo trabajando por aquí y mantengo el contacto con ellos", explica. "Pero estoy seguro de que también vendrá gente nueva. Estamos justo enfrente del gimnasio, cerca del Eroski… seguro que se irá sumando mucha gente".

Noticias relacionadas

Eric arranca con un equipo familiar, liderado por su mujer Mariaugenia D'agosto y una empleada, mientras él compagina su labor con el restaurante italiano que ocupa el antiguo espacio del Fika. Tras más de dos décadas viviendo en A Coruña, el venezolano encara esta nueva etapa con ilusión: "La idea es conseguir otra vez un sitio donde la gente pueda parar un rato, tomar algo y sentirse a gusto".