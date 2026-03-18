La promotora de A Maestranza pide poder construir sus pisos de lujo por "el grave problema" de la vivienda en A Coruña

La promotora del edificio de 57 viviendas en los antiguos terrenos públicos de A Maestranza, Lipromo, ha recurrido la decisión del Concello de A Coruña de aprobar la licencia para levantar el inmueble pero, a su vez, condicionar dicho permiso a que se resuelva a su favor el recurso judicial presentado por Defensa do Común contra el estudio de detalle en el que se basa la autorización. En el recurso de la empresa, al que ha tenido acceso LA OPINIÓN, argumenta que esta decisión del Gobierno local de A Coruña, además de a sus intereses como empresa, "perjudica los intereses públicos" ante una de las "principales preocupaciones de la sociedad coruñesa, gallega y española", la vivienda.

Para Lipromo, que ya ha comenzado a vender los pisos a precios entre los 290.000 y los 750.000 euros, esa restricción "imposibilita crear viviendas con las cuales trata de paliar la gran demanda de vivienda existente". El edificio se construirá en una de las tres parcelas que el Ministerio de Defensa poseía en A Maestranza y que permanecieron desocupadas durante años, hasta que en 2016 decidió subastarlas. La falta de pujas ante el elevado riesgo de aparición de restos de las antiguas fortificaciones de la ciudad hizo que el ministerio vendiera finalmente dos de ellas de forma directa a Lipromo. Además de la que cuenta ya con licencia, la empresa elaboró para la otra un estudio de detalle para un edificio de 100 viviendas que fue rechazado por el Concello por incumplir la normativa municipal.

Defensa do Común, que promovía la permanencia de esos terrenos en manos públicas, planteó en abril de 2024 un recurso contra el estudio de detalle aprobado por el Concello para el edificio de 57 viviendas que pretende construir la promotora en el que exige que se modifique la normativa urbanística del casco histórico para delimitar de forma correcta el trazado de las murallas de la Ciudad Vieja y la fijación de normas para su protección.

Esta iniciativa llevó al Gobierno local a conceder a Lipromo en junio de 2025 licencia para construir el edificio, pero con la advertencia de que estaría limitada a lo que dicte la resolución judicial sobre el recurso. La empresa destaca en su recurso contra esa decisión que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no adoptó ninguna medida provisional sobre la reclamación planteada por Defensa do Común y que, "dada la duración de los procesos judiciales hasta la firmeza completa de sus sentencias", la restricción aplicada por el Concello "supone impedir durante años la construcción de viviendas" en A Maestranza.

Resolución del recurso

Precisamente esa misma cuestión llevó a Defensa do Común a solicitar al Concello que resuelva cuanto antes el recurso de Lipromo, ya que, al haber superado el plazo establecido para hacerlo, la condición impuesta a la promotora estaría suspendida y podría comenzar las obras. Si finalmente el Superior de Galicia anulase el estudio de detalle, habría "graves perjuicios" para los compradores de las viviendas y el propio Concello, advierte la asociación.

Para Lipromo, la condición impuesta es "contra natura y anormal" en relación con la seguridad jurídica y "puede considerarse una suerte de medida provisional" de la que dice que "produce inseguridad jurídica, no la evita", así como que "genera evidentes daños y perjuicios" a la empresa. También considera que ese condicionante es "una suerte de discriminación, la cual está prohibida en nuestro ordenamiento jurídico".

Acabados de lujo

Residencial A Proa, nombre con el que se comercializa el edificio de Lipromo, se anuncia en su web con pisos de uno a cuatro dormitorios con acabados de lujo y precios que figuran entre los más elevados del mercado inmobiliario en A Coruña, a pesar de la apelación de la empresa al interés social que tendrá su construcción para resolver el problema de la vivienda. La promotora oferta también sus pisos en el portal Idealista e incluso ha abierto una oficina en la plaza de Lugo.

Asegura además que el proyecto está en la fase de "movimiento de tierras" a pesar de que la parcela permanece inalterada y fija el comienzo de la construcción para el próximo 30 de marzo, el lunes de la Semana Santa.