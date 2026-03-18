Reordenan el tráfico en la carretera de acceso al Coliseum de A Coruña que se hundió

Tras el cierre el pasado 2 de febrero de la calle Francisco Pérez Carballo, que da acceso desde Alfonso Molina y Pocomaco a la zona del Coliseum y Centro Comercial Carrefour, por un hundimiento, el Concello ha decidido cambiar los accesos a los recintos.

Tras el suceso, un tramo había perdido varios centímetros de altura en relación con el resto, provocando además grietas muy visibles. Las obras de urbanización de una promotora en un solar cercano fueron la causa de este socavón.

Por razones de seguridad, y hasta que la empresa solucione las deficiencias detectadas, el Concello ha anunciado que se mantendrá el cierre de la calle. En este sentido, y atendiendo a la necesidad de acceso a los recintos, los servicios municipales estudiaron posibles alternativas de movilidad para reformular los sentidos.

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Mapa de situación de las calles que darán acceso al Coliseum / Google Maps

A partir de ahora, el acceso principal al Coliseum será a través de la calle José Pascual López Cortón, con giro a la derecha hacia la calle José Vázquez Rozas, donde los trabajos de señalización y pintado permitirán adecuar la circulación interior por el aparcamiento que hay bajo el viaducto de la avenida da Universidade y, de paso, delimitar un punto de salida de los vehículos a la calle Enrique Maríñas Romero, que da acceso a Matogrande, desde el mismo aparcamiento de José Vázquez Rojas.