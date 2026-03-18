Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Autobuses de A Coruña en las montañas del CáucasoArquitectura coruñesa con IAJubilación tras medio siglo en GadisaDavid Mella, baja de larga duraciónEl Leyma pierde a Dino Radoncic
instagramlinkedin

Todo el sector del taxi se une en una gran manifestación contra los VTC el próximo miércoles 25

Programan una marcha reivindicativa entre el Millenium y O Parrote para denunciar la "inacción" del Gobierno

El sector del taxi protesta en A Coruña por la "inacción" del Ayuntamiento frente a las "irregularidades" de los VTC

El sector del taxi protesta en A Coruña por la "inacción" del Ayuntamiento frente a las "irregularidades" de los VTC

Inés Vicente Garrido

RAC

Todo el colectivo de taxistas de A Coruña, agrupados en las asociaciones Teletaxi y Radiotaxi, volverá a manifestarse contra los vehículos VTC —coches del tipo Uber y Bolt— y la “inacción” del Concello, en una gran marcha reivindicativa que saldrá el próximo miércoles 25 del Obelisco Millenium a las 11.00 y finalizará en la explanada de O Parrote a las 13.00 horas. Está previsto que los taxis realicen un recorrido que pasará por ronda de Outeiro, avenida Alcalde Pérez Ardá, calle Ramón y Cajal, Casa del Mar, avenida Primo de Rivera, Linares Rivas, los Cantones, avenida de la Marina y Puerta Real.

Los taxistas de A Coruña toman las calles para protestar por los VTC

Los taxistas de A Coruña toman las calles para protestar por los VTC

Carlos Pardellas

Los taxistas explican que han tomado la decisión de volver a manifestarse para defender sus intereses después de agotar "todas las vías de negociación" con el Concello. “Desde hace casi un año, estamos comprobando cómo vehículos con autorización VTC interurbana realizan servicios urbanos e incumplen la legislación amparados por la inacción del Concello”, denuncia el colectivo. Consideran responsable al Gobierno municipal de permitir la “manifiesta ilegalidad” que cada día cometen más vehículos VTC y urgen una solución.

Noticias relacionadas

Durante la manifestación de la próxima semana, los taxistas garantizan servicios mínimos y agradecen la “comprensión” de los clientes ante la defensa de sus puestos de trabajo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una multinacional tecnológica de Oleiros se hace con la propiedad del histórico edificio Citroënde A Coruña
  2. Marineda City, en A Coruña, suma un nuevo centro de ocio: bolera, karaoke, minigolf, juegos de fútbol y espacio para 1.600 personas
  3. Las alternativas para entrar y salir de A Coruña durante el corte total de A Pasaxe durante una semana
  4. El acceso al Chuac desde A Coruña será por la carretera del puerto del 30 de marzo al 1 de abril: estas son todas las alternativas
  5. La Xunta ofrecerá viviendas de reemplazo a los casi 200 expropiados de Monte Mero, en A Coruña
  6. Empieza un año crítico en la movilidad de A Coruña: la Xunta advierte de que un accidente grave puede llevar al 'colapso
  7. El imperio del dueño del edificio Citroën, en A Gaiteira: un conglomerado internacional de las comunicaciones
  8. Cierra un exitoso obrador de galletas en el centro de A Coruña: 'El 12 de abril será la última horneada

Malena Alterio, Facu Díaz, Ignatius Farray y David Perdomo, estrellas del EMHU 2026

Malena Alterio, Facu Díaz, Ignatius Farray y David Perdomo, estrellas del EMHU 2026

Los deberes de la Zona de Bajas Emisiones en A Coruña: analizar tráfico, congestión y contaminación real

Los deberes de la Zona de Bajas Emisiones en A Coruña: analizar tráfico, congestión y contaminación real

La promotora de A Maestranza pide poder construir sus pisos de lujo por "el grave problema" de la vivienda en A Coruña

La promotora de A Maestranza pide poder construir sus pisos de lujo por "el grave problema" de la vivienda en A Coruña

Pol Guasch, en A Coruña: "Buscamos en los finales algo que nos permita comprender toda una biografía, lo cual es imposible"

Todo el sector del taxi se une en una gran manifestación contra los VTC el próximo miércoles 25

Todo el sector del taxi se une en una gran manifestación contra los VTC el próximo miércoles 25

Concierto de Suede en A Coruña: Mantente dorado, Ponyboy

Concierto de Suede en A Coruña: Mantente dorado, Ponyboy

¿Reconoces este rincón? Los dos coruñeses que están 'arreglando' A Coruña con IA

¿Reconoces este rincón? Los dos coruñeses que están 'arreglando' A Coruña con IA

El Concello de A Coruña recuperará en abril su programa de Lecer

El Concello de A Coruña recuperará en abril su programa de Lecer
Tracking Pixel Contents