Todo el sector del taxi se une en una gran manifestación contra los VTC el próximo miércoles 25
Programan una marcha reivindicativa entre el Millenium y O Parrote para denunciar la "inacción" del Gobierno
Todo el colectivo de taxistas de A Coruña, agrupados en las asociaciones Teletaxi y Radiotaxi, volverá a manifestarse contra los vehículos VTC —coches del tipo Uber y Bolt— y la “inacción” del Concello, en una gran marcha reivindicativa que saldrá el próximo miércoles 25 del Obelisco Millenium a las 11.00 y finalizará en la explanada de O Parrote a las 13.00 horas. Está previsto que los taxis realicen un recorrido que pasará por ronda de Outeiro, avenida Alcalde Pérez Ardá, calle Ramón y Cajal, Casa del Mar, avenida Primo de Rivera, Linares Rivas, los Cantones, avenida de la Marina y Puerta Real.
Los taxistas explican que han tomado la decisión de volver a manifestarse para defender sus intereses después de agotar "todas las vías de negociación" con el Concello. “Desde hace casi un año, estamos comprobando cómo vehículos con autorización VTC interurbana realizan servicios urbanos e incumplen la legislación amparados por la inacción del Concello”, denuncia el colectivo. Consideran responsable al Gobierno municipal de permitir la “manifiesta ilegalidad” que cada día cometen más vehículos VTC y urgen una solución.
Durante la manifestación de la próxima semana, los taxistas garantizan servicios mínimos y agradecen la “comprensión” de los clientes ante la defensa de sus puestos de trabajo.
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