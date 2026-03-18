El servicio 010 de A Coruña funcionará todos los días del año

La Junta de Gobierno Local aprobó este miércoles la licitación del servicio de atención telefónica 010 para los próximos tres años, que podrá extenderse a otros dos, en la que la principal novedad será que funcionará todos los días del año, incluidos domingos y festivos, tanto de mañana como de tarde, salvo el 25 de diciembre y 1 y 6 de enero. Saldrá a concurso con un presupuesto de 3,1 millones de euros.

La alcaldesa, Inés Rey, detalló que el 010 atenderá las llamadas entre las 08.00 y las 20.00 horas de lunes a viernes, mientras que los sábados será de 09.00 a 20.00 horas y los domingos de 10.00 a 20.00 horas. Los días 24 y 31 de diciembre el servicio solo estará operativo de 09.00 a 14.00 horas. Rey destacó que se trata de "uno de los servicios mejor valorados" por la ciudadanía entre los que presta el Concello, con más de 500.000 llamadas atendidas al año.

La licitación incluirá también la modernización de los recursos y las herramientas tecnológicas del servicio para adaptarlo a los medios actuales.

La Junta de Gobierno aprobó además la licitación del programa de actividades deportivas municipales, que da servicio a 4.000 personas, para los dos próximos años con un presupuesto de 3,4 millones, así como el proyecto de las obras de renaturalización del patio del colegio público María Barbeito, que tendrán un coste de 149.000 euros y se realizarán en tres meses.

Otro asunto aprobado es la adjudicación de la compra de 3.498 contenedores de residuos orgánicos por 266.000 euros, así como del programa Idiomas do Mundo para el aprendizaje de inglés en Irlanda durante cuatro semanas por parte de 32 alumnos.

Noticias relacionadas

También se dio luz verde al contrato para el mantenimiento de las pasarelas peatonales de la ciudad, que tendrá un presupuesto de 700.000 euros y una duración de dos años ampliable a tres más, y a la renovación del césped artificial de los campos de fútbol de Visma, que costará 493.000 euros y se realizará durante seis meses.