El Supremo da vía libre al Concello de A Coruña para luchar contra la planta de tratamiento de aceites del muelle de Oza

A Coruña podrá impugnar la autorización ambiental que concedió la Xunta a la empresa Limpoil para construir una planta que trate aguas con aceites procedentes de las sentinas de los barcos en el muelle de Oza, de acuerdo con un auto del Tribunal Supremo que abre la puerta a que también lo haga Oleiros. El Gobierno gallego dio luz verde al proyecto, en una resolución que no vio riesgos medioambientales, pero los dos Ayuntamientos que dan a la desembocadura de la ría de O Burgo presentaron sendos recursos que la Xunta no admitió.

El Gobierno autonómico argumentaba que no había «interés legítimo», para recurrir, pero el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) falló en favor de los Ayuntamientos el año pasado. El Ejecutivo autonómico acudió entonces al Tribunal Supremo para intentar conseguir una sentencia en su favor, a través de un recurso de casación. El Gobierno gallego argumentó que el Supremo tenía que pronunciarse, afirmando, entre otras argumentaciones, que el criterio del Supremo lesiona «los intereses generales».

Sin explicación aceptable

Pero el Supremo no ha aceptado este criterio, y, en un auto al que ha tenido acceso a este diario, relativa al juicio entre la Xunta y el Ayuntamiento de A Coruña, afirma que la Xunta no explica por qué la doctrina del fallo puede «resultar gravemente dañosa para dichos intereses generales». El Alto Tribunal rechaza juzgar el caso, con lo que la sentencia del Superior ya no puede ser anulada. Y, dado que las situaciones de A Coruña y Oleiros son semejantes, presumiblemente también irá adelante la petición oleirense.

Esta victoria judicial no tiene por qué impedir que la planta se llegue a construir. El Superior solo obliga a la Xunta a pronunciarse sobre los recursos de los Ayuntamientos, pues señala que A Coruña, en cuyo término municipal se situaría la instalación, «le afecta de manera directa» y el Concello tiene derecho a defender «el medio ambiente y de la salud de su población». En el caso de Oleiros, situado al otro lado de la ría del muelle de Oza, señala que puede ejercitar «las acciones necesarias en defensa de sus vecinos» en cuestiones ambientales. Pero la Xunta siempre puede rechazar los recursos, y es posible que el asunto acabe de nuevo en los tribunales.

Tratamiento de líquidos

Limpoil tiene ya una instalación en el muelle de Oza, que abrió en 2011 para tratar residuos sólidos de barcos. Cuatro años después, presentó un proyecto para tratar también residuos líquidos procedentes de las sentinas. De acuerdo con este, la carga llegaría en camiones cisterna a las instalaciones, y en estas se realizaría un proceso para separar el agua y los aceites. Una vez aislados, estos se llevarían a empresas especializadas.

Antes de concederle la autorización ambiental, la Xunta pidió informes a varias entidades y administraciones, entre ellas el Concello de A Coruña, que en 2017 afirmó que en el proyecto faltaban medidas de vigilancia y control de las aguas que acabarían en el mar, y que la planta podría «causar impactos ambientales significativos», además de situarse en una zona de «sensibilidad especial», la ría de O Burgo, proponiendo cambios para dar mayores garantías ambientales.

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La actual alcaldesa, Inés Rey, defendió que Oza no es el sitio «más adecuado» para la planta, mientras que Oleiros cree que es completamente «incompatible con la actividad pesquera» del muelle. También se opuso al proyecto la asociación vecinal Oza-Gaiteira-Os Castros.