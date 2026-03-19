El callejero de A Coruña: calle San José, el santo sustituyó al ‘barrio chino’

El barrio de As Atochas se caracteriza por la estrechez de la mayor parte de sus calles, entre las que ésta no es una excepción. Si a su angostura se añadía hace unos años el estacionamiento en ambos márgenes de la calzada, podría comprenderse por qué los coches circulaban por esta vía con una inusual lentitud para evitar arrancar los espejos a los automóviles allí aparcados.

La calle de San José fue creada en los años veinte del siglo pasado, tras la desaparición de unas huertas que existían en este lugar y el inicio de la construcción de viviendas. Por razones que se desconocen, los vecinos de As Atochas comenzaron a denominar a la calle como barrio chino, aunque lo cierto es que nunca acogió establecimientos dedicados al comercio carnal.

El Ayuntamiento decidió acabar con este nombre inapropiado en 1929, año en el que se aprobó que la calle pasara a llamarse de San José. El nombre asignado por el Gobierno municipal no guarda relación alguna con el lugar, pero es curioso comprobar que la calle paralela a ésta es conocida como San Juan.

Poco duró la primera placa de esta vía, ya que tan sólo dos años más tarde la primera Corporación municipal del período republicano tomó el acuerdo de dedicarle el nombre de José Nakens. El Ayuntamiento coruñés pretendía así rendir homenaje a uno de los periodistas republicanos de mayor prestigio a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Nakens nació en Sevilla, pero desarrolló su actividad en Madrid, donde fundó los periódicos El Resumen y El Motín.

Su ideología contraria a la Monarquía le hizo recibir condenas por injurias y calumnias. En el año 1906 se le acusó de dar cobijo a Mateo Corral, un terrorista que atentó contra los reyes. Nakens fue condenado a nueve años de cárcel, aunque sólo llegó a cumplir dos al ser indultado por el Gobierno. El levantamiento franquista hizo que un personaje de trayectoria tan revolucionaria fuese suprimido del nomenclátor coruñés. En 1936 la calle recuperó su denominación de San José.