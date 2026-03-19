El Concello de A Coruña intenta por tercera vez recuperar los 'parkings' de María Pita, plaza de Galicia, San Cristóbal y Mestre Mateo

En los años 80, el Ayuntamiento concedió a la empresa Aparcamientos REO la gestión de los parkings de las plazas de María Pita, Galicia y Mestre Mateo, así como el de San Cristóbal, un contrato que debería llegar, según el inmueble, hasta 2036 o 2037. Pero la compañía lleva años sin actividad y ya en 1990 cedió el uso a otras compañías. Las comunidades de usuarios de los aparcamientos pidieron, bien en los años 90 o bien en 2004, asumir la concesión, pero el Concello lo desestimó porque REO debería aceptar. El Concello lleva dando pasos desde hace dos décadas para anular la concesión, pero el procedimiento ha sufrido al menos dos interrupciones porque no realizó correctamente los trámites. El pasado miércoles la Junta de Gobierno Local aprobó un nuevo reinicio.

Los motivos para revocar la concesión, de acuerdo con la documentación municipal, son contundentes. REO no paga el canon, y, a lo largo de los años, lo han ido asumiendo nuevas sociedades o comunidades. La empresa ha incumplido las condiciones de prestación del servicio y las directrices del Concello: hay documentados procedimientos sancionadores por incumplimientos en 2001, y en 2007 el Concello emitió un informe indicando que la compañía no tenía actividad. Además, el Concello inició el año pasado un proceso para regularizar concesiones municipales, y, por primera vez, elaboró e hizo público un listado para controlarlas. Este incluye aparcamientos, espacios hoteleros y comerciales, como gasolineras o quioscos, y dio de plazo hasta el 1 de enero de este año a los concesionarios para ponerse al día con los pagos debidos. En los casos que no han cumplido, el Concello recuperará la concesión. Recientemente, aprobó desalojar a los últimos ocupantes de la lágrima de San Roque, junto a la plaza de España, que llevan años con la concesión caducada: entre ellos está el conocido asador de pollos.

Procedimiento antiguo para rescatar las concesiones

Pero el procedimiento para recuperar los cuatro aparcamientos es más antiguo. En 2017, después de protestas de la comunidad de cesionarios de María Pita, el Concello revisó la situación, y en enero 2019, poco antes del cambio de Gobierno Local, resolvió la concesión, sin que el acuerdo fuera notificado a REO. El Concello contaba entonces con asumir la gestión directa de los aparcamientos en, como máximo, seis meses. Las empresas que ahora llevan los aparcamientos de las plazas de María Pita, Galicia y San Cristóbal pidieron en cuatro ocasiones, entre 2019 y 2022, que se les informase del procedimiento y la resolución, pero el Ayuntamiento nunca les dio respuesta.

En octubre de 2025, la Junta de Gobierno Local anuló el acuerdo de 2019, por la omisión de las notificaciones y trámites de audiencia que se deberían haber realizado, y empezó un nuevo procedimiento para declarar la caducidad, notificando a los interesados. El Gobierno local preveía entonces sacar a concurso durante el primer semestre de 2026 a gestión de estos parkings. Pero, de acuerdo con un informe del Consello Consultivo, el procedimiento ha resultado caducado porque se han sobrepasado los plazos, lo que ha obligado a iniciarlo de nuevo. De acuerdo con el Concello, ahora empieza un plazo de un año para resolver el proceso, que lleva más de dos décadas demorándose.

Apenas ingresos por aparcamientos

El listado de concesiones municipales afirma que la concesión de los cuatro aparcamientos está "en resolución", y señala que abonan entre unos 970 y algo menos de 1.570 euros anuales. Este bajo canon no es un caso extraño entre los 45 aparcamientos municipales en gestión externa, casi la mitad de las concesiones que generan actividad económica pero que, entre todas, aportan algo menos de 480.000 euros anuales a las arcas del Concello.

Es cierto que parte de ellos no pagan un canon, ya sea por estar pendientes de salir a concurso, por estar gestionados por las empresas municipales Emalcsa o Emvsa o por estar cedidos a coste cero, como el aparcamiento del San Rafael, que lleva la gestión del hospital. Pero entre los que pagan, el canon medio es muy bajo, poco más de 13.300 euros al año. El aparcamiento de la plaza de Vigo, que incluye los locales comerciales, es el que menos abona al Concello, por debajo de los 910 euros al año, y la concesión, que data de 1986, seguirá en vigor hasta 2035.