Accidente de madrugada
Da positivo en alcoholemia un conductor tras llevarse por delante un semáforo de la plaza de Ourense en A Coruña
El accidente solo dejó daños materiales, sin haber personas heridas
A Coruña
La noche de la víspera del festivo de San José se saldó en A Coruña con un accidente que, aunque no dejó personas heridas, sí fue de relevancia.
Pasadas las 6.00 horas de la mañana, un vehículo chocó contra la mediana central del cruce de la plaza de Ourense, llevándose por delante el semáforo de la isleta que permite el giro de los coches que acceden al centro de la ciudad desde Linares Rivas hacia la calle Picavía, en el entorno de la plaza de Lugo.
El coche procedía de la avenida do Porto y se dirigía hacia la salida de la ciudad cuando colisionó con el semáforo, aunque solo causó daños materiales.
El conductor, de 43 años, dio positivo en el control de alcoholemia que se le realizó posteriormente.
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