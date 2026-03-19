Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Autobuses de A Coruña en las montañas del CáucasoArquitectura coruñesa con IAJubilación tras medio siglo en GadisaDavid Mella, baja de larga duraciónEl Leyma pierde a Dino Radoncic
instagramlinkedin

Accidente de madrugada

Da positivo en alcoholemia un conductor tras llevarse por delante un semáforo de la plaza de Ourense en A Coruña

El accidente solo dejó daños materiales, sin haber personas heridas

Plaza de Ourense, con el semáforo derribado en el centro

Plaza de Ourense, con el semáforo derribado en el centro / Google Maps

Alberto Rivera

A Coruña

La noche de la víspera del festivo de San José se saldó en A Coruña con un accidente que, aunque no dejó personas heridas, sí fue de relevancia.

Pasadas las 6.00 horas de la mañana, un vehículo chocó contra la mediana central del cruce de la plaza de Ourense, llevándose por delante el semáforo de la isleta que permite el giro de los coches que acceden al centro de la ciudad desde Linares Rivas hacia la calle Picavía, en el entorno de la plaza de Lugo.

El coche procedía de la avenida do Porto y se dirigía hacia la salida de la ciudad cuando colisionó con el semáforo, aunque solo causó daños materiales.

Noticias relacionadas

El conductor, de 43 años, dio positivo en el control de alcoholemia que se le realizó posteriormente.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una multinacional tecnológica de Oleiros se hace con la propiedad del histórico edificio Citroënde A Coruña
  2. Marineda City, en A Coruña, suma un nuevo centro de ocio: bolera, karaoke, minigolf, juegos de fútbol y espacio para 1.600 personas
  3. Las alternativas para entrar y salir de A Coruña durante el corte total de A Pasaxe durante una semana
  4. El acceso al Chuac desde A Coruña será por la carretera del puerto del 30 de marzo al 1 de abril: estas son todas las alternativas
  5. ¿Por qué hay tres autobuses de A Coruña abandonados en las montañas de Georgia?
  6. La Xunta ofrecerá viviendas de reemplazo a los casi 200 expropiados de Monte Mero, en A Coruña
  7. Empieza un año crítico en la movilidad de A Coruña: la Xunta advierte de que un accidente grave puede llevar al 'colapso
  8. El imperio del dueño del edificio Citroën, en A Gaiteira: un conglomerado internacional de las comunicaciones

Fabiola García visita la nueva residencia pública de la Fundación Amacio Ortega en A Coruña

Fabiola García visita la nueva residencia pública de la Fundación Amacio Ortega en A Coruña

Protesta en Riazor por el estado de la piscina municipal

Protesta en Riazor por el estado de la piscina municipal

La promotora de A Maestranza pide poder construir sus pisos de lujo por "el grave problema" de la vivienda en A Coruña

La promotora de A Maestranza pide poder construir sus pisos de lujo por "el grave problema" de la vivienda en A Coruña

El problema de la vivienda se intensifica en A Coruña: se alquila 'container' barato

El problema de la vivienda se intensifica en A Coruña: se alquila 'container' barato

Da positivo en alcoholemia un conductor tras llevarse por delante un semáforo de la plaza de Ourense en A Coruña

Da positivo en alcoholemia un conductor tras llevarse por delante un semáforo de la plaza de Ourense en A Coruña

El hostelero de 26 años que triunfa en la Franja de A Coruña con tapas y raciones a buen precio: "Quería hacer algo al estilo de bar de toda la vida"

El precio de la gasolina frena los viajes en autocaravana: "Ya no hay escapadita de Semana Santa"

El precio de la gasolina frena los viajes en autocaravana: "Ya no hay escapadita de Semana Santa"

De San Andrés a Cuatro Caminos: así 'arregla' la IA los rincones más icónicos de A Coruña

De San Andrés a Cuatro Caminos: así 'arregla' la IA los rincones más icónicos de A Coruña
Tracking Pixel Contents