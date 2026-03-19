Las escalas de cruceros seguirán batiendo marcas en A Coruña: el Puerto espera que lleguen dos viajeros por cada vecino

El tráfico de cruceros bate marcas año tras año en A Coruña, pero la Autoridad Portuaria aún prevé que siga subiendo. Si entre 2015 y 2025 los viajeros que llegaron a los muelles coruñeses se incrementaron 140.500 personas hasta prácticamente 465.200, la documentación del Puerto para un concurso de servicio de vigilancia prevé unos 515.000 pasajeros para este año, y en 2027 cerca de 546.400. Es decir, más de dos viajeros por vecino, en una ciudad que supera por poco el cuarto millón de habitantes. Las escalas alcanzarán este año las 168, y en 2027 marcarán un nuevo récord absoluto, con 197. En los ejercicios previos al coronavirus, de acuerdo con la documentación del Puerto, la cifra rondaba el centenar. Además, se registrarán 33 días de escalas múltiples, cuando entre 2015 y 2020, siempre según la documentación portuaria, no se produjo ninguna.

Los cálculos que incluyó el Puerto en la documentación puntualizan que las cifras de 2026 y 2027 son previsiones. Existe una discrepancia con el año pasado, pues el cuadro aportado por la Autoridad Portuaria afirma que en 2025 el número de pasajeros habría sido de cerca de 534.000, es decir, unos 69.000 más que las cifras que hizo públicas. Aun con estas reservas, los datos muestran la explosión del número de pasajeros por mar, que entre 2015 y 2025, como ya publicó este diario, experimentó el mayor crecimiento de los principales puertos de cruceros españoles. En esta década el alza de cruceristas fue generalizada en España, de unos 8,6 millones de pasajeros a más de 14,1 en los muelles que gestiona el Gobierno central. Pero, siguiendo las estadísticas del Estado, ninguno de los puertos que superan el cuarto de millón de viajeros llegó al 231% de subida que se vivió en A Coruña.

La ciudad relevó a Vigo como primer puerto de cruceristas en Galicia

Este incremento ha colocado firmemente a A Coruña al podio de los viajes de ocio. La ciudad fue la octava de España con más cruceristas en 2025, solo superada por Barcelona, Baleares, Las Palmas, Tenerife, Valencia, Málaga y Bahía de Cádiz, y, aunque aún está muy lejos de las cifras de los principales puertos, que suman millones de pasajeros, ha ido recortando posiciones.

Y, si se excluye de la competición a los destinos del Levante y Sur de la Península y a los de las islas, mucho más consolidados, A Coruña es reina indiscutible de cruceros en el Norte y Noroeste. En estas costas, la ciudad más próxima a A Coruña es Vigo, con unos 306.000 cruceristas en 2025. Pero, si se hace una comparativa histórica, queda claro que A Coruña la ha sobrepasado: en 2015, los muelles vigueses acogieron a 205.000 visitantes, un 46% por encima de las cifras coruñesas.

Datos que duplican a los de Oporto

En el resto de Galicia las cifras son testimoniales. Ferrol apenas suma 16.600 pasajeros, y Vilagarcía, unos mil. Bilbao es la única ciudad del Cantábrico en la misma escala que A Coruña, con algo más de 181.000 viajeros el año pasado, pero Gijón quedó en menos de 65.000 y Santander apenas 29.900. Los muelles portugueses de Leixões acogieron a unos 226.200 cruceristas en 2025, con lo que Oporto, pese a que está en cifras de récord, todavía supone apenas la mitad de los pasajeros que recalan en A Coruña.

La ciudad también está recibiendo cifras elevadas de turistas convencionales, y el año pasado el Concello implantó una tasa que pagan por pernoctar en hoteles y apartamentos turísticos. Este mes de enero la extendió a los cruceristas, cobrando 1,5 euros por persona y día. Se aplica a los pasajeros que se encuentran en tránsito, cuando el barco hace escala en A Coruña: los que embarcan o desembarcan en la ciudad no pagan, si bien este es un caso minoritario porque los muelles coruñeses no son inicio ni fin de ruta. Hostelería y cruceros han protestado contra la tasa, y la patronal de hoteles la ha llevado a los tribunales.

El Puerto señala que ha invertido en instalaciones y en formación de la Policía Portuaria para responder a este incremento de tráfico, pero añade que precisa refuerzos de vigilancia privada. Ha sacado un concurso para prestar servicio en los muelles de Trasatlánticos, Calvo Sotelo y San Diego por algo más de 193.000 euros y un periodo de doce meses.