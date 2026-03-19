Fabiola García visita la nueva residencia pública de la Fundación Amacio Ortega en A Coruña

La conselleira de Política Social, Fabiola García, visitó ayer a los primeros usuarios de la nueva residencia pública de mayores de A Coruña, en Eirís. El centro, financiado por la Fundación Amancio Ortega con más de 30 millones, cuenta con 150 plazas y generará más de cien empleos. Es la cuarta de las siete residencias previstas en Galicia, junto a las ya operativas en Lugo, Santiago y Pontevedra, y prevé completar su ocupación en semanas.