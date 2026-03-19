El Hospital de A Coruña, 'academia' internacional de donación y trasplantes: "Es un referente mundial. Hace todas las intervenciones, y las hace muy bien"

"El Hospital Universitario de A Coruña (Chuac) es uno de los mejores de España en trasplantes, y también es un referente mundial, ya que sus equipos hacen todas las intervenciones, y las hacen muy bien. Están absolutamente al día en todas las técnicas y, además, transmiten y exportan sus conocimientos con ganas", resalta el doctor Martí Manyalich, presidente de la DTI Foundation, organización de referencia mundial en formación y desarrollo de sistemas de donación y trasplante, e impulsora del International Advanced Training Course on Donation after Circulatory Death. Un encuentro formativo "de primer nivel" que reúne esta semana en la ciudad a algunos de los principales especialistas internacionales en donación en asistolia [a corazón parado] y preservación multiorgánica, y que combina formación teórica online con entrenamiento práctico en el laboratorio experimental del Centro Tecnolóxico de Formación del Chuac, ubicado en el Hospital Materno Infantil Teresa Herrera.

"Esta es ya la novena edición de este curso, que arrancó, en 2012, en Barcelona. Sin embargo, al pasar de hacer solo donación en asistolia no controlada a realizarla, también, controlada, pensamos que las instalaciones de A Coruña son mejores para llevar a cabo este programa formativo. El centro de simulación del Materno [en referencia al Centro Tecnolóxico de Formación] es ideal para esta actividad", incide el doctor Manyalich, quien explica que, "hace 20 años, la donación en asistolia no existía, prácticamente, en el mundo", no obstante, recalca, "ahora, representa el 25%" del total.

El 52% de los donantes en España, en asistolia

"En España, el 52% de los donantes son ya en asistolia, lo que da lugar a que la mayoría del mundo nos siga teniendo como referentes y líderes, por eso vienen a nuestro país a formarse", reivindica el presidente de la DTI Foundation, organizadora de un curso que, en esta ocasión, se centra en esa modalidad de donación, así como en dos técnicas estrechamente vinculadas con ella: la perfusión regional normotérmica [a temperatura corporal normal] y la preservación de órganos ex situ [fuera ya del cuerpo del donante].

Simulación en el curso internacional en el Materno de A Coruña / Casteleiro

"En este programa formativo participan 45 profesionales, provenientes de 24 países: de Australia, Oriente Medio, Asia, Latinoamérica, Estados Unidos, Europa... Tenemos a medio mundo en A Coruña para aprender", explica el doctor Manyalich, quien hace hincapié en que "el Chuac ha formado en trasplantes a muchos profesionales". "Sobre todo, de Latinoamérica", señala el presidente de la DTI Foundation, organización que lidera la dirección académica y científica del curso, con un equipo docente integrado por profesionales de reconocido prestigio internacional y amplia experiencia clínica en el ámbito de los trasplantes, como el argentino Gabriel E. Gondolesi o el británico-libanés Nadey S. Hakim.

"En este programa formativo participan 45 profesionales, provenientes de 24 países: de Australia, Oriente Medio, Asia, Latinoamérica, Estados Unidos, Europa... Tenemos a medio mundo en A Coruña aprendiendo", destaca el presidente de la DTI Foundation

"La mejora en este área es continua", celebra el doctor Manyalich, quien hace hincapié en que, "hace 25 años, toda la donación era en muerte encefálica". "La donación en asistolia solo se hacía de manera no controlada, y en pocos hospitales: en A Coruña, Barcelona, Madrid, Granada... Hoy ha evolucionado, se realiza en toda España y supone ya más del 50% de las donaciones (en Cataluña, hasta el 63%). Esa es la gran mejora: adaptarnos al tipo de fallecido que da los órganos", remarca el presidente de la DTI Foundation, antes de apuntar "otro gran avance":

"En la actualidad, ya sea un donante en asistolia o en muerte encefálica, obtenemos el mismo número de órganos: tres órganos y medio por donante. Y, algo incluso mejor, es que los resultados, es decir, la supervivencia de esos órganos, es exactamente la misma, gracias a dos técnicas nuevas que se han incorporado en la donación en asistolia. Por un lado, la implementación de la recirculación normotérmica (abdominal y, desde 2020, también torácica), al tiempo de hacer la extracción de los órganos. Por otro, las máquinas de perfusión, que incluso se denominan ya 'Organ Units', porque funcionan como una 'UCI para órganos', ya que, una vez extraídos y colocados en esta tecnología, es posible mejorar el tiempo de isquemia [interrupción del riego sanguíneo] y hasta restablecer un poco el daño que el hígado, los riñones, los pulmones o el corazón hayan podido sufrir", expone.

Becas Pepe Buitrón

El noveno International Advanced Training Course on Donation after Circulatory Death incorpora las Becas Pepe Buitrón, impulsadas por DTI Foundation en homenaje al doctor José García Buitrón, uno de sus cofundadores y figura clave en el desarrollo del trasplante de órganos en Galicia, fallecido, de manera repentina, en septiembre de 2022. Cuentan con el apoyo de la Fundación María José Jove, cuya colaboración permite "facilitar el acceso de profesionales sanitarios a una formación altamente especializada en técnicas complejas", como las que centran la actual edición del programa formativo.

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Las becas cuentan con el apoyo de la Fundación María José Jove, cuya colaboración permite "facilitar el acceso de profesionales sanitarios a una formación altamente especializada en técnicas complejas"

"Pepe ha sido mi amigo de toda la vida, y qué mejor manera que recordarlo así, con unas becas que replican lo que él hacía: ir por todo el mundo (estuvo en Trinidad y Tobago, Filipinas, en toda Latinoamérica...) para formar a otros compañeros en donación y trasplantes. Viajamos juntos un montón de veces, y enseñó a mucha gente", resalta el presidente de la DTI Foundation, al detallar el germen de unas ayudas de formación que, en su segunda convocatoria, han tenido como beneficiarios a los doctores Sandro Kiladze, director del Departamento de Trasplantes del Hospital Infantil Iashvili (Georgia), y Gade Ngom, supervisor del Servicio de Nefrología y Hemodiálisis del Centro Hospitalario Regional de Thiès (Senegal), quienes participan en el curso que se desarrolla en el Centro Tecnolóxico de Formación del Chuac.