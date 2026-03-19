Nuevo día de calor en A Coruña antes de la llegada de la lluvia el viernes

Galicia continúa este jueves en una situación intermedia entre la borrasca Therese situada en las Azores y las altas presiones en Centro Europa, lo que hará que en la comunidad se esperen cielos con nubosidad de tipo medio y alto.

Sin embargo, esta situación no impedirá que haya temperaturas superiores a las habituales en esta época. La primavera se acerca y en A Coruña se rozarán los 23ºC de máxima, que experimentan un moderado ascenso. Las mínimas continuarán sin cambios y rondarán los 10ºC.

Los vientos soplarán del este-sureste con fuerza moderada, siendo del noreste por la tarde.

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Ya para el viernes la situación cambiará y, aunque la mañana aguantará, por la tarde se esperan chubascos que pueden ser incluso tormentosos. De cara a los próximos días, A Coruña vivirá un tiempo principalmente seco, aunque no se descartan precipitaciones en momentos puntuales.