Nuevo día de calor en A Coruña antes de la llegada de la lluvia el viernes
Las temperaturas pueden llegar a los 23ºC
Galicia continúa este jueves en una situación intermedia entre la borrasca Therese situada en las Azores y las altas presiones en Centro Europa, lo que hará que en la comunidad se esperen cielos con nubosidad de tipo medio y alto.
Sin embargo, esta situación no impedirá que haya temperaturas superiores a las habituales en esta época. La primavera se acerca y en A Coruña se rozarán los 23ºC de máxima, que experimentan un moderado ascenso. Las mínimas continuarán sin cambios y rondarán los 10ºC.
Los vientos soplarán del este-sureste con fuerza moderada, siendo del noreste por la tarde.
Ya para el viernes la situación cambiará y, aunque la mañana aguantará, por la tarde se esperan chubascos que pueden ser incluso tormentosos. De cara a los próximos días, A Coruña vivirá un tiempo principalmente seco, aunque no se descartan precipitaciones en momentos puntuales.
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