Policías escoltan a un hombre ebrio que sacó un arma en Alcalde Marchesi en A Coruña

La Policía Local ha escoltado a un hombre este jueves en la alcalde Alcalde Marchesi, en A Coruña, tras sacar un arma blanca. Fuentes policiales indican que el varón estaba en estado ebrio y que no amenazó a nadie, pero tuvo que ser llevado por los agentes a otra zona para evitar conflictos.

Estaba paseando por esta calle próxima a Cuatro Caminos con una navaja en la mano. La escena llamó la atención a los viandantes que se encontraban en esta ubicación, algunos de los cuales alertaron al 092.