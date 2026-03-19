El PP de A Coruña exige al Concello que se concreten los plazos de la ampliación de Alfonso Molina
El popular Miguel Lorenzo denuncia los atascos, que se agravan por el retraso de las obras de Alfonso Molina y el cierre del enlace con San Cristóbal
El portavoz del PP, Miguel Lorenzo, exige a la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, que "presione" al Gobierno central para "agilizar y concretar fechas de finalización" ante el retraso de la obra de Alfonso Molina y la cancelación de la reapertura del enlace con la avenida de San Cristóbal.
Lorenzo señala que "la obra, que tenía que haber acabado el pasado mes de enero, lleva una gran demora sobre la que nadie da explicaciones ni tampoco nueva fecha de finalización". Critica, además, los "atascos que sufren los conductores coruñeses y del área", que son "son cada vez peores". "Todos sabíamos que no iba a estar lista porque se veía perfectamente la ejecución, a pesar de lo cual Inés Rey no hizo nada para que cumplieran los plazos o que el retraso fuese el menor posible", lamenta.
El popular señala que ahora el enlace con la avenida de San Cristóbal "tendría que haberse abierto este martes al tráfico después de dos meses de cierre, pero continuará cerrado y sin una fecha para que vuelva a estar habilitado, afectando a la rotonda de Matogrande, la tercera ronda y la avenida de la Universidad".
Considera que esto es una "nueva chapuza", ya que Estado y Concello apuntan que esto se debe a que detectaron una tubería de agua y un oleoducto que no habían sido identificados durante la redacción del proyecto.
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