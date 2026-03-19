Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Autobuses de A Coruña en las montañas del CáucasoArquitectura coruñesa con IAJubilación tras medio siglo en GadisaDavid Mella, baja de larga duraciónEl Leyma pierde a Dino Radoncic
instagramlinkedin

Si no lo leo no lo creo

El problema de la vivienda se intensifica en A Coruña: se alquila 'container' barato

En el barrio de Monte Alto se alquilan hasta los contenedores de reciclaje

Contenedor de Monte Alto en alquiler

Contenedor de Monte Alto en alquiler / LOC

Antón Peruleiro

El mercado inmobiliario en el barrio de Monte Alto llega a los contenedores de basura. Un container en la zona se alquila por 1.000 euros, según señala la pintada en uno de ellos.

El inmueble está dividido en un solo habitáculo a la moda actual de concepto abierto. Cuenta con una puerta de entrada, que sirve como salida de humos y ventana. El contenedor plástico también puede desplazarse gracias a sus ruedas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una multinacional tecnológica de Oleiros se hace con la propiedad del histórico edificio Citroënde A Coruña
  2. Marineda City, en A Coruña, suma un nuevo centro de ocio: bolera, karaoke, minigolf, juegos de fútbol y espacio para 1.600 personas
  3. Las alternativas para entrar y salir de A Coruña durante el corte total de A Pasaxe durante una semana
  4. El acceso al Chuac desde A Coruña será por la carretera del puerto del 30 de marzo al 1 de abril: estas son todas las alternativas
  5. ¿Por qué hay tres autobuses de A Coruña abandonados en las montañas de Georgia?
  6. La Xunta ofrecerá viviendas de reemplazo a los casi 200 expropiados de Monte Mero, en A Coruña
  7. Empieza un año crítico en la movilidad de A Coruña: la Xunta advierte de que un accidente grave puede llevar al 'colapso
  8. El imperio del dueño del edificio Citroën, en A Gaiteira: un conglomerado internacional de las comunicaciones

Fabiola García visita la nueva residencia pública de la Fundación Amacio Ortega en A Coruña

Fabiola García visita la nueva residencia pública de la Fundación Amacio Ortega en A Coruña

Protesta en Riazor por el estado de la piscina municipal

Protesta en Riazor por el estado de la piscina municipal

La promotora de A Maestranza pide poder construir sus pisos de lujo por "el grave problema" de la vivienda en A Coruña

La promotora de A Maestranza pide poder construir sus pisos de lujo por "el grave problema" de la vivienda en A Coruña

El problema de la vivienda se intensifica en A Coruña: se alquila 'container' barato

El problema de la vivienda se intensifica en A Coruña: se alquila 'container' barato

Da positivo en alcoholemia un conductor tras llevarse por delante un semáforo de la plaza de Ourense en A Coruña

Da positivo en alcoholemia un conductor tras llevarse por delante un semáforo de la plaza de Ourense en A Coruña

El hostelero de 26 años que triunfa en la Franja de A Coruña con tapas y raciones a buen precio: "Quería hacer algo al estilo de bar de toda la vida"

El precio de la gasolina frena los viajes en autocaravana: "Ya no hay escapadita de Semana Santa"

El precio de la gasolina frena los viajes en autocaravana: "Ya no hay escapadita de Semana Santa"

De San Andrés a Cuatro Caminos: así 'arregla' la IA los rincones más icónicos de A Coruña

De San Andrés a Cuatro Caminos: así 'arregla' la IA los rincones más icónicos de A Coruña
Tracking Pixel Contents