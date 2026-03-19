Si no lo leo no lo creo
El problema de la vivienda se intensifica en A Coruña: se alquila 'container' barato
En el barrio de Monte Alto se alquilan hasta los contenedores de reciclaje
Antón Peruleiro
El mercado inmobiliario en el barrio de Monte Alto llega a los contenedores de basura. Un container en la zona se alquila por 1.000 euros, según señala la pintada en uno de ellos.
El inmueble está dividido en un solo habitáculo a la moda actual de concepto abierto. Cuenta con una puerta de entrada, que sirve como salida de humos y ventana. El contenedor plástico también puede desplazarse gracias a sus ruedas.
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