El problema de la vivienda se intensifica en A Coruña: se alquila 'container' barato

El mercado inmobiliario en el barrio de Monte Alto llega a los contenedores de basura. Un container en la zona se alquila por 1.000 euros, según señala la pintada en uno de ellos.

El inmueble está dividido en un solo habitáculo a la moda actual de concepto abierto. Cuenta con una puerta de entrada, que sirve como salida de humos y ventana. El contenedor plástico también puede desplazarse gracias a sus ruedas.