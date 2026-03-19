Un turismo colisiona con un autobús en la rotonda de A Pasaxe, en A Coruña
El conductor del coche tuvo que ser atendido, pero finalmente no fue trasladado
A Coruña
Un accidente entre un autobús y un turismo causó un gran susto en la rotonda de A Pasaxe, en el límite municipal de A Coruña, aunque no dejó personas heridas.
El suceso ocurrió pasadas las 10.30 horas en un momento en el que en el autobús viajaban diez personas, que salieron ilesas. Por contra, el conductor del turismo sí que tuvo que ser atendido por una ambulancia de Urxencias Sanitarias, aunque finalmente no fue trasladado al Hospital de A Coruña.
Al lugar se trasladaron, además de una ambulancia, dos unidades de la Policía Local de A Coruña, dado que los vehículos de la Guardia Civil de Tráfico no llegarían antes, aunque ya es zona competencia de este cuerpo. Las patrullas de la Guardia Civil se incorporaron después.
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